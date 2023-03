Ο Μπεν Σίμονς τέθηκε νοκ άουτ για το υπόλοιπο της σεζόν από τους Μπρούκλινς Νετς, οι οποίοι επιχειρούν να συμμετάσχουν στα play-offs.

Αν οι Μπρούκλιν Νετς εξασφαλίσουν τη συμμετοχή τους στα play-offs ή στο play-in δεν θα μπορούν να υπολογίζουν στον Μπεν Σίμονς. Ο Αυστραλός φόργουορντ, ο οποίος δεν έχει αγωνιστεί από τις 15 Φεβρουαρίου, τέθηκε και επίσημα νοκ άουτ από το όποιο υπόλοιπο θα κρύβει η σεζόν.

Η πρώτη γεμάτη σεζόν του Σίμονς με τους Νετς ολοκληρώθηκε μετά από 42 συμμετοχές και τον παίκτη να φτάσει μέχρι τα 13 συνεχόμενα ματς, αφού απουσίασε λόγω διάφορων προβλημάτων τραυματισμού.

Στη σεζόν μέτρησε 6.9 πόντους, 6.3 ριμπάουντ και 6.1 ασίστ με 56.5% στα σουτ εντός παιδιάς και 43.9% στις ελεύθερες βολές.

Jacque Vaughn on Ben Simmons: “Ben will not be joining us the rest of the year.”



Says team doctors and specialists expect him to make a full recovery