Μόνο με κράνος του American Football νιώθεις ασφαλής απέναντι στον Γιάννη Αντετοκούνμπο και ο Κρις Πολ έσπευσε να αγοράσει ένα στον Μίκαλ Μπρίτζες.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο προκαλεί τρόμο σε ολόκληρο το ΝΒΑ. Μόλις πριν από μερικές ημέρες στην αναμέτρηση των Σανς με τους Μπακς ο Τόρεϊ Κρεγκ προσπάθησε να μπει στον διάδρομό του και... μέτρησε τα δόντια του.

Άλλωστε το να χτυπήσεις πάνω στο κορμί του επερχόμενου Γιάννη είναι επίπονο και έτσι ο Κρις Πολ θέλει να προστατεύσει έναν φίλο του, που δε μένει πια στο Φοίνιξ.

Ο βετεράνος γκαρντ των Σανς έστειλε ένα κράνος σχεδιασμένο για American Football στον Μίκαλ Μπρίτζες, σε περίπτωση που το χρειαστεί ενόψει playoffs και αν βρεθει απέναντι στον Greek Freak. Εκείνος το πόσταρε στα social media και πλέον αισθάνεται ασφαλής στο Μπρούκλιν, στην περίπτωση που ο Αντετοκούνμπο βρεθεί στο διάβα του.

Chris Paul sent Mikal Bridges a Nets football helmet after last week's incident where Torrey Craig got his tooth knocked out when he was defending Giannis in the Suns' loss to the Bucks 💀😭



Thoughts on this?



(via @mikal_bridges /IG) pic.twitter.com/veU4EzG6yT