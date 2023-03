Πρόβλημα παρουσιάστηκε στους Λος Άντζελες Κλίπερς καθώς ο Πολ Τζορτζ αποχώρησε από το ματς την Οκλαχόμα έχοντας τραυματιστεί στο δεξί του γόνατο.

Η αγωνία στο κατακόρυφο στους Κλίπερς, οι οποίοι είδαν τον σούπερ σταρ της ομάδας να τραυματίζεται στην αναμέτρηση με τους Οκλαχόμα Σϊτι Θάντερ.

Συγκεκριμένα ήταν στα 4:38 πριν από το τέλος του αγώνα, όταν προσγειώθηκε ύστερα από ένα ριμπάουντ πάνω στο γόνατο του Ντορτ.

Αμέσως μεταφέρθηκε στα αποδυτήρια βάζοντας σε... μεγάλο προβληματισμό τους Κλίπερς ενόψει της συνέχειας.

Hope this isn’t a serious injury for Paul George… 🙏 pic.twitter.com/G8ah5CEosA