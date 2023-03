Με 7+ ασίστ μέσο όρο σε μία σεζόν, ο Ντομάντας Σαμπόνις θέλει να γίνει μόλις ο τρίτος σέντερ στην ιστορία του ΝΒΑ που το πετυχαίνει.

Οι Σακραμέντο Κινγκς έχουν βαλθεί να... τρελάνουν κόσμο φέτος. Η ανταλλαγή του Χαλιμπέρτον που έφερε τον Ντομάντας Σαμπόνις στη Δύση μπορεί να επικρίθηκε από αρκετούς, ωστόσο έχει αρχίσει και αποδίδει για τα καλά.

Οι Κινγκς είναι 3οι αυτήν τη στιγμή στη Δύση με ρεκόρ 43-28 και ο σέντερ τους πραγματοποιεί εντυπωσιακές εμφανίσεις στο παρκέ. Άλλωστε η ικανότητά του να πασάρει είναι γνωστή από το ξεκίνημα της καριέρας του, όμως φέτος προσπαθεί να... σπάσει τα κοντέρ.

Ο Λιθουανός μετράει 19.1 πόντους, 12.5 ριμπάουντ αλλά και 7.2 ασίστ στη φετινή σεζόν. Επίδοση στις τελικές του πάσες που τον φέρνει πολύ κοντά σε μία πολύ κλειστή λίστα. Οι μοναδικοί σέντερ στην ιστορία του ΝΒΑ που κατάφεραν να ολοκληρώσουν σεζόν με περισσότερες από 7 ασίστ ανά αγώνα ήταν οι Γουίλτ Τσάμπερλεϊν και Νίκολα Γιόκιτς, με τον Σαμπόνις να βρίσκεται αυτήν τη στιγμή σε ρυθμό για να γίνει ο τρίτος που το καταφέρνει.

Μένει να φανεί πού θα τοποθετήσουν τελικά τον πήχη αυτός και ο Φοξ, που ζουν μία παραμυθένια χρονιά με τους Κινγκς από εκεί που κανείς δεν το περίμενε και θα επιστρέψουν στα playoffs μετά το 2006.

Domantas Sabonis is on pace to become the third center in NBA HISTORY to average 7+ assists per game. He would join Wilt Chamberlain and Nikola Jokic. pic.twitter.com/EEcJkhiRbU