Φοβερός συνωστισμός επικρατεί στην Δυτική Περιφέρεια όσον αφορά τα play-off και το play-in tournament, καθώς η απόσταση που χωρίζει την 4η ομάδα με τη 12η είναι τέσσερις νίκες!

Ο... κακός χαμός αναμένεται στην τελική ευθεία της κανονικής περιόδου στο ΝΒΑ, με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον να στρέφεται στις ομάδες της Δύσης που διεκδικούν είσοδο στα play-off και στο play-in tournament της Περιφέρειας.

Δεν είναι υπερβολή εάν πει κάποιος (σε θεωρητικό τουλάχιστον επίπεδο) ότι όσο μπορεί να... φοβάται το Φοίνιξ που βρίσκεται στην 4η θέση με 38-33 ρεκόρ, άλλο τόσο μπορεί να ελπίζουν οι Λέικερς (35-37) και οι Πέλικανς (34-37) που αυτή τη στιγμή βρίσκονται εκτός «ζώνης» του play-in.

Λίγο πριν από το τέλος της regular season, το Gazzetta παρουσιάζει πώς έχουν τα πράγματα μεταξύ εννέα ομάδων οι οποίες έχουν μικρές αποστάσεις η μία από την άλλη. Τι μπορεί να περιμένουν και ποιο είναι το πρόγραμμά τους έως το τέλος της κανονικής περιόδου...

Ακόμη 11 ματς έχουν απομείνει για τους Σανς. Έξι εκτός έδρας και πέντε στην Αριζόνα. Η λογική λέει ότι δεν πρόκειται να κινδυνεύσουν, ειδικά από τη στιγμή που θα επιστρέψει στα τέλη του μήνα και ο Κέβιν Ντουράντ. Παρόλα αυτά τα πάντα είναι ανοικτά γιατί μ' ένα αρνητικό σερί μπορούν πολύ εύκολα να «βυθιστούν» από τη μία μέρα στην άλλη. Από τα έξι από αυτά τα ματς είναι απέναντι σε ομάδες που διεκδικούν play-off ή play-in όπως είναι η οι Λέικερς, οι Κλίπερς, Γιούτα, η Οκλαχόμα και η Μινεσότα.

Το πρόγραμμα των Σανς - Απομένουν 11 ματς

@ Λος Άντζελες Λέικερς

@ Σακραμέντο

Vs Φιλαδέλφεια

@ Γιούτα

Vs Μινεσότα

Vs Ντένβερ

@ Οκλαχόμα

Vs Σαν Αντόνιο

Vs Ντένβερ

@ Λος Άντζελες Λέικερς

@ Λος Άντζελες Κλίπερς

Οι Κλίπερς έχουν να δώσουν τα έξι από τελευταία 10 παιχνίδια εντός έδρας. Και μάλιστα τα περισσότερα από αυτά είναι στα μέτρα τους. Κάτι που σημαίνει ότι το πρόγραμμα είναι σχετικά ευνοϊκό. Αν συμπεριλάβουμε και το γεγονός ότι υπάρχει μεγαλύτερη ασφάλεια με το 38-34, το πιθανότερο σενάριο θα είναι να βρεθούν απευθείας στα playoffs. Και ενδεχομένως πιο ψηλά από την 5η θέση στην οποία βρίσκονται αυτή τη στιγμή.

Το πρόγραμμα των Κλίπερς - Απομένουν 10 ματς

Vs Οκλαχόμα

Vs Οκλαχόμα

Vs Νέα Ορλεάνη

Vs Σικάγο

@ Μέμφις

@ Μέμφις

@ Νέα Ορλεάνη

Vs Λος Άντζελες Λέικερς

Vs Πόρτλαντ

@ Φοίνιξ

Η αλήθεια είναι ότι οι Γουόριορς δεν τα πάνε πολύ καλά μακριά από την έδρα τους. Μόλις 8 νίκες σε 37 ματς. Και ενδεχομένως να παίξουν ρόλο τα τέσσερα ματς που έχουν να δώσουν μακριά από το Σαν Φρανσίσκο έως το τέλος της κανονικής περιόδου. Εκ των οποίων τα τρία από αυτά απέναντι σε δυνατές ομάδες όπως είναι οι Μάβερικς, οι Νάγκετς και οι Κινγς. Βέβαια υπάρχουν και οι (σχεδόν) αποκλεισμένοι Μπλέιζερς. Πάντως σε περίπτωση που κάνουν το 5/5 εντός έδρας, δεν θα έχουν προβλήματα. Δεν θα κινδυνεύσουν.

Το πρόγραμμα των Γουόριορς - Απομένουν 9 ματς

@ Ντάλας

Vs Φιλαδέλφεια

Vs Μινεσότα

Vs Νέα Ορλεάνη

Vs Σαν Αντόνιο

@ Ντένβερ

Vs Οκλαχόμα

@ Σακραμέντο

@ Πόρτλαντ

Οι Μαβς έχουν πέντε ματς μακριά από το Ντάλας και άλλα πέντε στην έδρα τους ωστόσο η πορεία τους θα εξαρτηθεί από την επιστροφή του Λούκα Ντόντσιτς και την κατάσταση στην οποία θα βρίσκεται. Εντός των επόμενων ημερών αναμένεται να ενισχύσει ξανά την ομάδα του, η οποία έχει τουλάχιστον πέντε ματς τα οποία μπορεί να «κυκλώσει» με τη νίκη όπως είναι αυτά με τους Χόρνετς (δύο φορές), τους Πέισερς, τους Χοκς και τους Σπερς. Εάν χάσουν έδαφος σε κάποιο από αυτά θα κοιτάξουν προς τα play-in και σε καμία περίπτωση προς τα play-off.

Το πρόγραμμα των Μάβερικς - Απομένουν 10 ματς

Vs Γκόλντεν Στέιτ

Vs Σάρλοτ

@ Σάρλοτ

@ Ιντιάνα

@ Φιλαδέλφεια

@ Μαϊάμι

@ Ατλάντα

Vs Σακραμέντο

Vs Σικάγο

Vs Σαν Αντόνιο

Με αρνητικό πρόσημο και με 1-2 ματς λιγότερα από τους υπόλοιπους διεκδικητές, είναι πολύ δύσκολο για τους «Λύκους» να μπουν απευθείας στα playoffs. Ειδικά από τη στιγμή που έχουν και τρία ματς του... θανάτου στη Δύση με Γουόριορς, Κινγκς και Σανς. Η λογική λέει ότι ένα ρεκόρ 5-4 ή 4-5 έως το τέλος θα του δώσει το πλεονέκτημα στο play-in. Εκτός και αν τα κάνουν... μαντάρα απέναντι σε ομάδες όπως οι Χοκς, οι Μπλέιζερς και οι Σπερς. Τότε... τρεχάτε ποδαράκια τους.

Το πρόγραμμα των Τίμπεργουλβς - Απομένουν 9 ματς

Vs Ατλάντα

@ Γκόλντεν Στέιτ

@ Σακραμέντο

@ Φοίνιξ

Vs Λος Άντζελες Λέικερς

Vs Πόρτλαντ

@ Μπρούκλιν

@ Σαν Αντόνιο

Vs Νέα Ορλεάνη

Μάχη μέχρι το τέλος αναμένεται να δώσει η ομάδα της Οκλαχόμα. Βέβαια έχει μπροστά της τρία πολύ δύσκολα ματς στο Λος Άντζελες (δύο με Κλίπερς και ένα Λέικερς) καθώς οι δύο ομάδες της πόλης θέλουν πάση θυσία τις νίκες. Βέβαια ακολουθεί και μια τριάδα αγώνων με Χόρνετς, Πίστονς, Πέισερς αλλά στο τέλος έχει ένα καρέ «φωτιά» με ομάδες από τη Δύση. Διόλου εύκολα δεν θα είναι τα πράγματα για την παρέα του Σίλτζιους-Αλεξάντερ.

Το πρόγραμμα των Θάντερ - Απομένουν 11 ματς

@ Λος Άντζελες Κλίπερς

@ Λος Άντζελες Κλίπερς

@ Λος Άντζελες Λέικερς

@ Πόρτλαντ

Vs Σάρλοτ

Vs Ντιτρόιτ

@ Ιντιάνα

Vs Φοίνιξ

@ Γκόλντεν Στέιτ

@ Γιούτα

Vs Μέμφις

Το θετικό για την Γιούτα είναι ότι έχει 11 ματς ακόμα. Το αρνητικό είναι ότι έχει... δύσκολα ματς ακόμα. Οι Τζαζ ψάχνουν μεγάλη υπέρβαση προκειμένου να κόψουν το νήμα των play-off καθώς τα οκτώ από αυτά τα 11 παιχνίδια είναι... φωτιά. Εάν ο Μάρκανεν συνεχίσει να έχει ενοχλήσεις στη μέση, τότε τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο δύσκολα για λογαριασμό των «Μορμόνων». Βέβαια πιθανότητες υπάρχουν. Και είναι βέβαιο ότι θα τις διεκδικήσουν.

Το πρόγραμμα των Τζαζ - Απομένουν 11 ματς

Vs Πόρτλαντ

Vs Μιλγουόκι

@ Σακραμέντο

Vs Φοίνιξ

@ Σαν Αντόνιο

@ Βοστόνη

@ Μπρούκλιν

Vs Λος Άντζελες Λέικερς

Vs Οκλαχόμα

Vs Ντένβερ

@ Λος Άντζελες Λέικερς

Μοιρασμένα είναι τα παιχνίδια των Λέικερς έως το τέλος της κανονικής περιόδου. Βέβαια εάν και εφόσον επιβεβαιωθούν τα ρεπορτάζ που θέλουν τον Λεμπρόν Τζέιμς να μένει εκτός έως και το τέλος της regular season τότε θα χρειαστεί ακόμα μεγαλύτερη προσπάθεια για να περάσουν στα play-off. Αν καταφέρουν να πάρουν τα ματς απέναντι στις ομάδες που βράζουν στο ίδιο καζάνι όπως είναι οι Θάντερ, οι Τίμπεργουλβς και οι Τζαζ (σε δύο ματς) τότε μπορούν να ελπίζουν. Σημειώστε ότι υπάρχει και ένα ματς με το Χιούστον. Οπότε με ένα 5-5 ρεκόρ λογικά θα προλάβουν.

Το πρόγραμμα των Λέικερς - Απομένουν 10 ματς

Vs Φοίνιξ

Vs Οκλαχόμα

Vs Σικάγο

@ Σικάγο

@ Μινεσότα

@ Χιούστον

@ Γιούτα

@ Λος Άντζελες Κλίπερς

Vs Φοίνιξ

Vs Γιούτα

Θεωρητικά οι Πέλικανς έχουν ελπίδες για να μπουν στο play-in. Πρακτικά είναι σχεδόν αδύνατον! Μια ματιά στο πρόγραμμα που έχουν και σε συνδυασμό με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, φτάνει και περισσεύει για να καταλάβει κάποιος ότι η ομάδα της Νέας Ορλεάνης θα πρέπει να ξεκινήσει να σκέφτεται τη νέα σεζόν. Ουσιαστικά 2-3 ματς είναι εκείνα που μπορεί να λέει με σιγουριά ότι μπορεί να τα πάρει. Στα υπόλοιπα 8-9 είναι το αουτσάιντερ. Και ας έχει να δώσει (άλλα) τέσσερα στην έδρα της.

Το πρόγραμμα των Πέλικανς - Απομένουν 11 ματς

Vs Σαν Αντόνιο

Vs Σάρλοτ

@ Λος Άντζελες Κλίπερς

@ Πόρτλαντ

@ Γκόλντεν Στέιτ

@ Ντένβερ

Vs Λος Άντζελες Κλίπερς

Vs Σακραμέντο

Vs Μέμφις

Vs Νέα Υόρκη

@ Μινεσότα

Η κατάταξη στη Δύση

Νάγκετς 48-24 ** Γκρίζλις 44-27 Κινγκς 43-28 Σανς 38-33 Κλίπερς 38-34 Γουόριορς 37-36 Μάβερικς 36-36 Τίμπεργουλβς 36-37 Θάντερ 35-36 Τζαζ 35-36 Λέικερς 35-37 Τζαζ 34-36 Πέλικανς 34-37 Μπλέιζερς 31-40 Σπερς 19-52 * Ρόκετς 18-54 *

** Έχουν προκριθεί στα play-offs

* Έχουν αποκλειστεί από τα play-offs