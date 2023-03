Τσάλμερς: «Κανείς δεν φοβάται τον ΛεΜπρόν» (vid)

O Mάριο Τσάλμερς συνεχίζει να ρίχνει τα... καρφάκια του προς τον ΛεΜπρόν Τζέιμς.

Γνωστό είναι εδώ και χρόνια πως ο ΛεΜπρόν Τζέιμς με τον Μάριο Τσάλμερς είχαν τα... θεματάκια τους. Τρία χρόνια πριν ο πρώην γκαρντ της ΑΕΚ αποκάλυψε τι είπε στον ΛεΜπρόν Τζέιμς κατά τη διάρκεια του περίφημου τσαμπουκά στο timeout των Μαϊάμι Χιτ!

Ο Τσάλμερς είχε αναλάβει να μαρκάρει τον Πολ Τζορτζ. Σε μια φάση ο Τσάλμερς κόλλησε στο σκριν, ο Τζορτζ του ξέφυγε και έβαλε τρίποντο. Ο Τζέιμς... τρελάθηκε και του είπε διάφορα. Στο timeout που ακολούθησε την… έπεσε στον Τσάλμερς στον πάγκο και παραλίγο να τον… βουτήξει. Από την πλευρά του, ο Τσάλμερς αποκάλυψε την ατάκα που είπε στον King εκείνες τις στιγμές: «Είσαι ο σταρ! Σταμάτα να κάνεις σαν σκ...α και παίξε».

Ο Μάριο μίλησε στο playmaker και τόνισε πως οι παίκτες του ΝΒΑ τη σημερινή εποχή δεν φοβούνται τον ΛεΜπρόν, σε αντίθεση με ότι γινόταν στην εποχή που έπαιζε ο Μάικλ Τζόρνταν. «Κανείς δεν φοβάται τον ΛεΜπρόν», είπε χαρακτηριστικά.

"Nobody fears Bron"



LeBron’s former teammate Mario Chalmers says NBA players aren’t scared to face Bron 😳



(via @playmaker)pic.twitter.com/odNNa84oa1