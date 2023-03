Γκαρνέτ: «Ο Χόλιντεϊ είναι ο καλύτερος παίκτης των Μπακς» (vid)

Πάνω από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο τοποθέτησε τον Τζρου Χόλιντεϊ ο Κέβιν Γκαρνέτ, ισχυριζόμενος πως τουλάχιστον για το δεύτερο μισό της σεζόν είναι ο καλύτερος παίκτης των Μιλγουόκι Μπακς.

Κέβιν Γκαρνέτ και Πολς Πιρς αποφάσισαν να ανοίξουν τη συζήτηση γύρω από τους Μιλγουόκι Μπακς στο podcast του πρώτου. Μάλιστα ο βετεράνος ψηλός ήρθε σε διαφωνία με τον άλλοτε συμπαίκτη του στους Σέλτικς, για χάρη του Τζρου Χόλιντεϊ.

Ο Γκαρνέτ ισχυρίστηκε πως ο Χόλιντεϊ είναι ο καλύτερος παίκτης των Μπακς, κάτι που προφανώς εξέπληξε τον Πιρς που δεν μπορεί να τον βάλει πάνω από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. «Τον βλέπεις να μαρκάρει τον Ντι'Αρον Φοξ. Θα πάρει μεγάλα τρίποντα, είναι ο καλύτερος παίκτης των Μπακς. Οδηγεί την ομάδα όταν χρειάζεται. Ο Γιάννης δεν ήταν εκεί σε αρκετά παιχνίδια λόγω τραυματισμού» τόνισε αρχικά ο KG.

Ο Πιρς διαφώνησε με τον Γκαρνέτ να επιμένει και να καταλήγει τουλάχιστον πως πρόκειται για τον καλύτερο παίκτη του δεύτερου μισού στα «ελάφια». Πάντως η διαφωνία τους σταμάτησε όταν τοποθετήθηκαν γενικότερα για τους Μπακς, τους οποίους πιστεύουν πως είναι πάρα πολύ δύσκολο να τους κερδίσεις στα play-offs.

