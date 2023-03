Από σήμερα οι παίκτες που έχουν κατορθώσει να σκοράρουν 20 ή περισσότερους πόντους με απόλυτη ευστοχία, ολοκληρώνοντας παράλληλα με triple-double, είναι τέσσερις, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να μπαίνει και σε αυτήν τη λίστα.

Είναι γνωστό πως ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τα κάνει όλα και συμφέρει. Κάτι τέτοιο συνέβη φυσικά και στην αναμέτρηση των Μπακς απέναντι στους Ράπτορς, όπου μπορεί να μη σκόραρε πολύ, μένοντας στους 22 πόντους, όμως πέτυχε ένα μοναδικό... αψεγάδιαστο triple-doudle.

Συγκεκριμένα με 22 πόντους μετρώντας 8/8 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 13 ριμπάουντ και 10 ασίστ μπήκε σε μία μοναδική λίστα παικτών. Αυτός, ο Νίκολα Γιόκιτς, ο Ντρέιμοντ Γκριν και ο Γουίλτ Τσάμπερλεϊν, με τον τελευταίο μάλιστα δύο φορές, είναι οι μοναδικοί παίκτες που κατόρθωσαν να έχουν τριπλές φιγούρες δίπλα από το όνομά τους με 100% ευστοχία εντός παιδιάς σε παιχνίδια που σκόραραν περισσότερους από 20 πόντους.

Γιόκιτς και Αντετοκούνμπο το πέτυχαν τη φετινή σεζόν, αποδεικνύοντας πόσο... ασταμάτητοι είναι στο παρκέ, με νούμερα που «ζαλίζουν» και τους φέρνουν στη συζήτηση για τον MVP της κανονικής περιόδου, δίπλα στον Τζοέλ Εμπίντ!

Only 4 players in NBA history have recorded a 20+ point triple-double on 100% FG shooting.



Wilt Chamberlain (twice)

Draymond Green

Nikola Jokic

Giannis Antetokounmpo pic.twitter.com/EwVNmEWh8u