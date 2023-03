Οι Γουόριορς δεν μπορούν να βρουν τίποτα ένα διπλό και αυτό θα πρέπει να αλλάξει αν μπουν στα playoffs.

Ούτε στην Ατλάντα νίκησαν οι Γουόριορς. Οι πρωταθλητές μπορεί να εντυπωσιάζουν εντός έδρας φέτος, μετρώντας 29 νίκες και 7 ήττες, ωστόσο στα ταξίδια τους τα αποτελέσματα είναι απογοητευτικά.

Οι πολεμιστές έχουν ρεκόρ 7-28 εκτός έδρας, ενώ δεν έχουν πανηγυρίσει στα 10 τελευταία ταξίδια τους, έχοντας 10 ήττες. Με τα play-offs να πλησιάζουν, η ομάδα του Κερ θα πρέπει να βρει κάποιο ή κάποια διπλά για να μην μπει στην ψυχοφθόρο διαδικασία του play-in, αλλά να μπει κατευθείαν στην postseason, κλείνοντας θέση στην πρώτη 6άδα.

Αν τελικά φτάσουν στα playoffs, εκεί δεν θα φτάνουν μόνο οι νίκες εντός έδρας για να περνάνε γύρους. Θα πρέπει να πάρουν ροζ φύλλο αγώνα και εκτός έδρας . Είναι πολύ έμπειρη ομάδα, έχουν δείξει χαρακτήρα στα δύσκολα σε προηγούμενες σεζόν, ανεβάζουν ταχύτητα στα playoffs, αλλά θα πρέπει να το δείξουν και φέτος στο παρκέ.

Πάντως σίγουρα θα είναι δύσκολο να πετάξεις εκτός μια ομάδα με πρωταθληματικό DNA και τους Στεφ Κάρι, Κλέι Τόμπσον και Ντρέιμοντ Γκριν... στρατιώτες, με τον Κερ να περιμένει να δει αν θα επιστρέψει.

