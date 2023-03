Ο Ντομάντας Σαμπόνις κάνει... παπάδες στο Σακραμέντο, οδηγώντας τους Κινγκς σε μια σπουδαία σεζόν

Στο Gazzetta έχουμε μιλήσει για την ανάπτυξη του Ντε Άαρον Φοξ και το γεγονός πως φέτος είναι ο κορυφαίος clutch παίκτης της λίγκας. Δεν το λέμε εμείς, το λένε τα νούμερα.

Φυσικά οι Κινγκς έχουν και έναν σπουδαίο ψηλό στο ρόστερ τους που κάνει τη σεζόν της ζωής του και μαζί με την... αλεπού οδηγούν μέχρι τώρα τους βασιλιάδες στη δεύτερη θέση της Δύσης.

Ο λόγος για τον Σαμπόνις που είναι κορυφαίος ριμπάουντερ, πασέρ, μπλοκέρ και πρώτος σε λεπτά στο Σακραμέντο. Είναι δεύτερος σε triple double πίσω μόνο από τον Γιόκιτς. Έχει τα περισσότερα ματς με 20+ πόντους και 20+ ριμπάουντ φέτος. Έχει οδηγήσει τους Κινγκς στις περισσότερες νίκες τους εδώ και μια δεκαετία. Τέλος μαζί με τον Φοξ είναι ο λόγος που έσπασαν την απουσία 16 χρόνων από τα playoffs. Και όλα αυτά, παίζοντας με σπασμένο αντίχειρα.

Ένας παίκτης που κάνει περήφανο τον πατέρα του, τον σπουδαίο Αρβίντας και γράφει τη δική του ιστορία στο ΝΒΑ, όντας ένας από τους κορυφαίους ψηλούς της λίγκας τα τελευταία χρόνια και ένας από τους πιο σταθερούς παίκτες. Φοβερός πασέρ για το ύψος του, θυμίζει τον πατέρα του στο μπασκετικό I.Q και το μόνο που του λείπει είναι να διεκδικήσει κάποιο τίτλο και να δείξει την ικανότητα του στα playoffs.

Φέτος θα έχει την ευκαιρία του να παίξει στην postseason με μια ομάδα που δουλεύει εξαιρετικά και έχει αφήσει πίσω της τα δύσκολα χρόνια.

Sacramento's Saviour Sabonis 👑:



🔸 Leads the team in MPG, RPG, APG & BPG



🔸 Only 2nd to Jokic in Triple-Doubles this season



🔸 Most 20 PT/20 REB games this season



🔸 Kings have their most wins in a season in over a decade



🔸 Main reason why the team will break their 16-year… https://t.co/ehC0i3SSXT pic.twitter.com/gRNzcIQKml