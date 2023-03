Στίβεν Σμιθ: «"Ασέβεια'' στον Εμπίντ να μην είναι φοβορί για MVP» (vid)

Ο παρουσιαστής Στίβεν Σμιθ δεν έχει πάρει με... καλό ματι που ο Τζοέλ Εμπίντ δεν είναι πρώτο φαβορί μαζί με τον Νίκολα Γιόκιτς για MVP.

Εδώ και αρκετό καιρό ο Νίκολα Γιόκιτς δείχνει να έχει πάρει προβάδισμα για το βραβείο του MVP και είναι το φαβορί για το βραβείο (τρίτο συνεχόμενο) στις στοιχηματικές.

Ο παρουσιαστής και αναλυτής του ΝΒΑ, Στίβεν Σμιθ ύψωσε ασπίδα προστασίας στον Τζοέλ Εμπίντ, αναφέροντας πως δεν γίνεται να μην είναι μαζί στην... κουβέντα με τον Joker και στο ίδιο σημείο. «Δεν θέλω να ακούσω πως ο Γιόκιτς είναι φαβορί για MVP, ειδικά με το πως παίζει το Ντένβερ. Ο Τζοέλ Εμπίντ θα πρέπει να είναι εκεί μαζί με τον Γιόκιτς, αν όχι στο Νο.1 μόνος του. Εμπίντ, Εμπίντ».

Φέτος ο ηγέτης των Σίξερς μετρά 33.4 πόντους, 10 ριμπάουντ, 4.1 ασίστ κατά μέσο όρο, ενώ από την άλλη ο σταρ των Νάγκετς έχει 24.7 πόντους, 12 ριμπάουντ και 10 ασίστ ανά παιχνίδι.

I don’t wanna hear ANYTHING about Jokic being a frontrunner for the MVP…especially with how Denver has looked.



JOEL EMBIID has to be up there IF NOT number one. pic.twitter.com/7fJOsiHK9p