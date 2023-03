Oι Γκρίζλις έχουν να παλέψουν και να αντέξουν παρά τις πολλές απουσίες, προσπαθώντας να προετοιμαστούν για τα playoffs.

Στο κρισιμότερο σημείο της σεζόν οι Γκρίζλις καλούνται να δείξουν τα δόντια τους χωρίς κομβικούς παίκτες για τη λειτουργία τους.

Aρχικά ο Τζα Μοράντ μπορεί να τιμωρηθεί με ποινή 50 αγωνιστικών , αν αποδειχτεί ότι έφερε το περίστροφό του στο αεροπλάνο των Μέμφις Γκρίζλις. Το NBA δεν παίρνει ακριβώς το χρόνο του, αλλά θέλει να είναι 100% σίγουρο, προτού επιβάλλει μία πιθανή ποινή στον αστέρα των Μέμφις Γκρίζλις.

Αυτή τη στιγμή, η Λίγκα εξετάζει το Instagram Story που ανέβασε ο Μοράντ από την πόλη του Ντένβερ. Και σε αυτή μας... συστήνει το όπλο του. Και το NBA προσπαθεί να διαπιστώσει αν το Μοράντ το ταξίδεψε με το περίστροφό του, χρησιμοποιώντας το αεροπλάνο των Γκρίζλις.

Πάμε τώρα και στον Μπράντον Κλαρκ που θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν, αφού υπέστη ρήξη χιαστού στο ματς με τους Νάγκετς στις 4 Μάρτη. Ο Κλαρκ είναι ο τρίτος πιο αξιόπιστος ψηλός της ομάδας μετά τους Τζάκσον και Άνταμς

Και μιας που μιλάμε για τον Νεοζηλανδό, και εκείνος θα αναγκαστεί να χάσει και άλλον ένα μήνα από τα ματς του Μέμφις, αφού η αποθεραπεία του τον πήγε πίσω στην επιστροφή του για το πρόβλημα που έχει στο γόνατο Το σημαντικό για τους Γκρίζλις είναι τουλάχιστον να έχει ετοιμοπόλεμο τον Άνταμς στα playoffs.

