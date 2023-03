Από το κακό στο χειρότερο οδεύει ο Λόνζο Μπολ, με τον τραυματισμό στο γόνατό του να τον αναγκάζει κατά πάσα πιθανότητα να περάσει για τρίτη φορά την πόρτα του χειρουργείου.

Τα νέα συνεχίζουν να είναι άσχημα για τον Λόνζο Μπολ. Ο σταρ των Μπουλς λίγο καιρό πριν σε συμφωνία με την ομάδα, έμεινε οριστικά εκτός από τη φετινή σεζόν για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα με το γόνατό του.

Ωστόσο τα πράγματα χειροτερεύουν, μιας και όπως μεταφέρει ο Έιντριαν Βοϊναρόφσκι, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να περάσει ξανά την πόρτα του χειρουργείου ο Μπολ, για τρίτη φορά μέσα σε 1,5 χρόνο.

Θυμίζουμε πως τους τελευταίους 14 μήνες ο Μπολ έχει κάνει δύο εγχειρήσεις στο γόνατό του, ενώ έχει να εμφανιστεί στο παρκέ από τις 14 Ιανουαρίου του 2022. Όπως αναφέρουν στις ΗΠΑ, η πρόοδός του στη σεζόν ήταν ορατή, αλλά ο πόνος υπήρχε σε κάθε του κίνηση, κάτι που ανάγκασε τους Μπουλς να πάρουν την απόφαση πως θα πορευτούν χωρίς αυτόν όλη τη σεζόν, έχοντας ακόμα δύο σεζόν στο συμβόλαιο μαζί του, με την αποκατάσταση μετά το τρίτο χειρουργείο να φτάνει ως τους 6 μήνες.

ESPN Sources: There is a growing possibility that Chicago Bulls guard Lonzo Ball will need a third surgical procedure on his right knee that would likely require another six months of recovery and rehabilitation. pic.twitter.com/pnToNKynhb