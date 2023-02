Καθόλου δε θα δούμε τον Λόνζο Μπολ στη σεζόν, μιας και οι εγχειρήσεις του στο γόνατο τελικά δε θα του επιτρέψουν να φορέσει τη φανέλα των Μπουλς για φέτος.

Οι Μπουλς έβαλαν οριστικά την τελεία στη σεζόν του Λόνζο Μπολ. Ο σταρ των «ταύρων» δεν είδε την αποκατάστασή του να πηγαίνει όπως ήθελε αυτός και η ομάδα. Οι δύο εγχειρήσεις που έκανε στο γόνατο μέσα στο 2022 τελικά θα τον κρατήσουν εκτός για ολόκληρη τη φετινή σεζόν, όπως αποκάλυψε ο Σαμς Σαράνια.

Η ομάδα του Μπίλι Ντόνοβαν πήρε την απόφαση να μη ρισκάρει προφανώς τίποτα όσον αφορά την αποθεραπεία του και να τον περιμένει για την επόμενη σεζόν.

Η θέση των γκαρντ όμως αναμένεται να καλυφθεί, έστω και με έναν παίκτη που δεν είναι τόσο χαρισματικός όσο ο Μπολ, μιας και οι Μπουλς έστω και λίγο αργά έκαναν την κίνησή τους και απέκτησαν τον Πάτρικ Μπέβερλι.

The Chicago Bulls are expected to shut down guard Lonzo Ball for the remainder of the season, sources tell @TheAthletic @Stadium. Pain and discomfort have persisted in Ball’s left knee following two surgeries at the beginning and end of 2022.