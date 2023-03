Η επιστροφή του Ζάιον Γουίλιαμσον αργεί ακόμη, κάτι που σημαίνει ότι δεν αποκλείεται να χάσει το υπόλοιπο της τρέχουσας σεζόν.

Ο Ζάιον Γουίλιαμσον αγωνίστηκε για τελευταία φορά στις 2 Ιανουαρίου, στην αναμέτρηση των Νιου Όρλεανς Πέλικανς κόντρα στους Φιλαντέλφια 76ερς.

Και η επιστροφή του, ενώ έχει χάσει ήδη το All Star Game και 29 αγώνες, δεν προβλέπεται να γίνει σύντομα. Σύμφωνα με το ESPN ο Ζάιον υπέστη υποτροπή κατά τη διάρκεια της αποθεραπείας του, η οποία αποδείχτηκε οδυνηρή. Με αποτέλεσμα να μη βρίσκεται ούτε καν κοντά στην επιστροφή του.

BREAKING: Zion Williamson’s ‘setback was significant’ & ‘is not close’ to a return to the court.



Get well soon, Zion! 🙏 pic.twitter.com/Ei0HjEmL4H