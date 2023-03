O Nτομάντας Σαμπόνις εντυπωσιάζει φέτος και θυμίζει λίγο από τον σπουδαίου Γουίλτ Τσάμπερλεϊν.

Στην πιο ώριμη φάση της καριέρας του βρίσκεται ο Ντομάντας Σαμπόνις και τρελαίνει κόσμο με τα όσα κάνει στο γήπεδο. Παρέα με τον Ντε Άαρον Φοξ θέλουν να βάλουν τους Κινγκς στα playoffs, χαρίζοντας τους και πλεονέκτημα έδρας στον πρώτο γύρο. Το Σακραμέντο πετάει μετά από πολλά χρόνια και σε αυτό έχει βάλει το... χεράκι του ο Λιθουανός ψηλός.

Μάλιστα τα νούμερα του είναι εντυπωσιακά και συνεισφέρει σε πολλούς τομείς του παιχνιδιού. Ακρογωνιαίος λίθος στο δημιούργημα του Μπράουν στους Κινγκς με αριθμούς που θυμίζουν τον τεράστιο Γουίλτ Τσάμπερλεϊν. Φέτος μετρά 18.9 ριμπάουντ, 12.3 ριμπάουντ, 7 ασίστ και 61.5% και τέτοια νούμερα έχουμε να δούμε από τότε που έπαιζε ο Τσάμπερλεϊν. Απλά ο Γουίλτ είχε... ξεφύγει σε άλλο επίπεδο στο σκοράρισμα και στα ριμπάουντ.

Eπιπλέον κόντρα στη Νέα Ορλεάνη πέτυχε το 8ο triple double του μέσα στη σεζόν, κάτι που τον τοποθετεί στην τρίτη θέση της λίστας με τα triple doubles. Tον αφήνουν πισω μόνο οι Νίκολα Γιόκιτς και Λούκα Ντόντσιτς. Επίσης τα 8 triple double είναι και τα περισσότερα για παίκτη του Σακραμέντο μετά τη σεζόν 1970-71 και τον Νορμ Φαν Λιρ που είχε 12.

Sabonis this season:



18.9 PPG

12.3 RPG

7.0 APG

61.5 FG%



The first player to average those numbers in a season since Wilt. pic.twitter.com/6OwSuSPslM