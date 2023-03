Ο Γουέστμπρουκ ζήτησε από την ασφάλεια του γηπέδου στο Σακραμέντο να βγάλει εκτός γηπέδου δύο φιλάθλους.

Ένταση είχαμε στο ματς των Κλίπερς με τους Κινγκς. Πρωταγωνιστής ήταν ο Ράσελ Γουέστμπρουκ που εκνευρίστηκε από την συμπεριφορά δύο φιλάθλων και ζήτησε από την ασφάλεια του γηπέδου να τους απομακρύνει και να τους βγάλει εκτός γηπέδου.

Χαρακτηριστική ήταν η κίνηση που έκανε με τα χέρια που τους έδειχνε την... πόρτα της εξόδου. Οι συμπαίκτες του έφτασαν γρήγορα στο σημείο για να τον ηρεμήσουν, ωστόσο ο Russ δεν καταλάβαινε τίποτα.

Russell Westbrook had these Kings fans thrown out for “disrespect” 😳💀



Via. @watchthethrone916 , @e_woodyard) pic.twitter.com/arL6Ory6JQ