Ο Πέρκινς κατηγόρησε τον Γιόκιτς πως «παίζει για τα στατιστικά του»

O Κέντρικ Πέρκινς πέταξε το... καρφί του στον Νίκολα Γιόκιτς, ο οποίος όμως του έδωσε πληρωμένη απάντηση.

Ο Τζαμάλ Μάρεϊ σημείωσε 32 πόντους, ο Νίκολα Γιόκιτς πρόσθεσε 14 πόντους, 11 ριμπάουντ και 10 ασίστ και οι και οι Νάγκετς νίκησαν με 133-112 τους Ρόκετς. Ο Joker έφτασε πλέον ένα ιδιαίτερο milestone, αφού έχει 100 triple double και πάει δίχως σταματημό για το τρίτο του σερί MVP.

Ο Κέντρικ Πέρκινς (πρώην NBAer, πρωταθλητής με τους Σέλτικς και νυν αναλυτής της λίγκας) κατηγόρησε τον Σέρβο σταρ πως παίζει για τα στατιστικά του, αναφέροντας: «Ο Γιόκιτς πασάρει, οι συμπαίκτες του catch n shoot. Κακό ή καλό σουτ, οι παίκτες ξέρουν τα στατιστικά τους». Φυσικά ο Γιόκιτς τα άκουσε αυτά και του απάντησε μετά το triple double: «Όταν παίζεις για τα στατιστικά σου, είναι εύκολο»

Kendrick Perkins accused Nikola Jokic of stat padding… so after Jokic’s 100th career triple-double vs. Houston, he sarcastically said, “when you’re stat padding, it’s easy.” 😂💀



