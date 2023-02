Μπλέιζερς: Ο Σαρπ πήγε... περίπατο κόντρα στο Χιούστον, αλλά δεν χρεώθηκε βήματα (vid)

O Σέντον Σαρπ το παράκανε με τα βήματα κόντρα στους Ρόκετς.

Έναν μικρό... περίπατο έκανε ο Σέντον Σαρπ κόντρα στους Ρόκετς. Ο παίκτης των Μπλέιζερς το πήγε σε άλλο επίπεδο με τα βήματα απέναντι στην ομάδα του Χιούστον και κατάφερε να μην χρεωθεί παράβαση. Ο Σαρπ έκανε 4 βήματα χωρίς να σκάσει τη μπάλα και συνέχισε την προσπάθεια του χωρίς να τον ενοχλήσει κανείς διαιτητής με σφύριγμα.

Δείτε τη φάση

This is one of the coldest hesi’s I’ve seen pic.twitter.com/2z3q95e8fl