Τόμπσον: «Αποκαλώ τον εαυτό μου σύγχρονο Ρέτζι» (vid)

Με τον Ρέτζι Μίλερ παρομοίασε τον μπασκετικό του εαυτό ο Κλέι Τόμπσον σε πρόσφατη συνέντευξη που κλήθηκε να μιλήσει για τα είδωλά του. Πως τον ενέπνευσε ο Κόμπι Μπράιαντ.

Ο Κλέι Τόμπσον έχει αφήσει πίσω του κάθε τραυματισμό που του στέρησε λεπτά από αυτό που αγαπάει περισσότερο και στην απουσία του Στεφ Κάρι φροντίζει να βγάζει τον vintage εαυτό του για να προσφέρει νίκες στους Γουόριορς.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο Κλέι μίλησε για τους ανθρώπους που τον ενέπνευσαν και που του δημιούργησαν τον μπασκετικό ανταγωνιστικό του χαρακτήρα δίνοντας έμφαση στον Κόμπι Μπράιαντ και τον Ρέτζι Μίλερ, ενώ αποκάλυψε και το δικό του παρατσούκλι.

«Όντας ο σούτινγκ γκαρντ που είμαι, είχα σαν είδωλο τον Κόμπι Μπράιαντ. Δεν ήταν ποτέ εκείνος που θα έκανε φίλους στο παρκέ. Ήθελε απλώς να κερδίσει πάση θυσία...

Το στυλ μου μοιάζει με αυτό του Ρέτζι Μίλερ. Αποκαλώ τον εαυτό μου τον σύγχρονο Ρέτζι... Οπότε αγαπώ αυτούς τους δύο τύπους σε αυτές τις θέσεις των γκαρντ και τα έδωσαν όλα στο παρκέ και αυτό θέλω να λέω για τον εαυτό μου όταν κοιτάζω πίσω στην καριέρα μου, "φίλε, έδωσα ό,τι είχα και αγωνίστηκα στο υψηλότερο επίπεδο που μπορούσα"» είπε χαρακτηριστικά.

