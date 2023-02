Οι Ατλάντα Χοκς έχουν μπει στην τελική ευθεία για την πρόσληψη του Κουίν Σνάιντερ, ο οποίος έχει ήδη αρχίσει τη μελέτη του ρόστερ.

Ο Κουίν Σνάιντερ θα είναι ο επόμενος προπονητής των Ατλάντα Χοκς. Οι δύο πλευρές έχουν μπει σε διαδικασία συζητήσεων, οι οποίες βρίσκονται στην τελική ευθεία, με την επίσημη ανακοίνωση να γίνεται τις επόμενες ημέρες.

Ο πρώην προπονητής των Γιούτα Τζαζ έχει περάσει ξανά από την Ατλάντα, στο ρόλο του βοηθού, τη σεζόν 2013-2014, προτού προσληφθεί από τους Τζαζ.

Παράλληλα, έχει ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία ανάλυσης του ρόστερ των Χοκς, επιχειρώντας, μαζί με το επιτελείο και τη διοίκηση των Χοκς, να δει που μπορεί να οδηγηθεί ο οργανισμός στο μέλλον.

Στις συζητήσεις συμμετέχει ο GM της ομάδας, Λάντρι Φιλντς, ο βοηθός του Κάιλ Κόρβερ και φυσικά ο ιδιοκτήτης της ομάδας, Τόνι Ρέσλερ.

ESPN Sources: Quin Snyder and Atlanta Hawks are progressing in talks on deal to make him franchise’s next coach and a resolution could come within days. Snyder is full focus of Hawks’ search now and sides are deep in conversations on what a vision for future looks like together.