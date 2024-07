Πρόβλημα για τους Ατλάντα Χοκς αλλά και τον Νίκολα Τζούρισιτς ο οποίος έσπασε το πόδι του στο παιχνίδι με τους Σπερς για το Summer League του NBA.

Άτυχος στάθηκε στο παιχνίδι των Ατλάντα Χοκς με τους Σαν Αντόνιο Σπερς για το Summer League ο Νίκολα Τζούρισιτς, νο43 στο φετινό draft, με τον 20χρονο Σέρβο φόργουορντ να τραυματίζεται σοβαρά κατά την διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου.

Ένας τραυματισμός ο οποίος είχε ως αποτέλεσμα ο Τζούρισιτς να σπάσει το πόδι του, με την ακριβή επιστροφή του στα παρκέ να μην είναι ακόμα γνωστή, σύμφωνα με την ομάδα του NBA.

Στα 6.5 λεπτά που πρόλαβε να αγωνιστεί, πέτυχε δύο πόντους.

Nikola Đurišić sustained a left foot injury during Sunday’s Las Vegas Summer League game vs. San Antonio.



An X-ray taken at The Thomas & Mack Center revealed a left foot fracture. Further medical updates will be provided as appropriate. pic.twitter.com/OjrC3TEmXM