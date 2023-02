NBA: Σίγουρα δεν θυμάσαι πως αυτοί οι παίκτες έπαιξαν σε All Star Game

Το Gazzetta ξεχώρισε 10... φυντάνια που ελάχιστοι θυμούνται πως έχουν πάρει μέρος σε All Star Game.

Λίγες ώρες έμειναν για να απολαύσουν την ματσάρα της Team Giannis με την Τeam LeBron στο All Star Game της Γιούτα. Ακόμα δεν έχουν γίνει γνωστές οι ομάδες, αφού οι δύο αρχηγοί θα τις φτιάξουν σε live draft λίγο πριν την έναρξη του ματς. Το gazzetta.gr θέλει να σας βάλει στο κλίμα του All Star Game και έτσι θα ταξιδέψει πίσω στον χρόνο σε παλιές... γιορτές του ΝΒΑ.

Στο παρελθόν φυσικά έχουν παρελάσει παιχταράδες από το All Star Game, ωστόσο βρήκαμε και κάποιες επιλογές που ξένισαν αρκετούς, όταν ανακοινώθηκε πως θα βρεθούν στη γιορτή των κορυφαίων. Δεν θα είναι υπερβολή να πούμε πως ούτε οι ίδιοι το πίστευαν με τη μέτρια σεζόν που έκακαν. Κι όμως το θαύμα έγινε.

Το Gazzetta ξεχώρισε 9+1 περιπτώσεις παικτών που άφησαν τον κόσμο με το στόμα ανοιχτό, όταν ανακοινώθηκε πως θα λάβουν μέρος στο All Star Game.

Vlade Divac

Χρονιά: 2001

Oμάδα: Κινγκς

Δύση

Στατιστικά: 12.0 πόντοι, 8.3 ριμπάουντ, 2.9 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 μπλοκ

Μεγάλη ποιότητα ο Ντίβατς, αλλά εκείνη τη σεζόν κανείς δεν κατάλαβε πως βρέθηκε στο All Star Game. Η Δύση είχε τους Μαλόουν, Σακ, Ντέιβιντ Ρόμπινσον, Γκαρνέτ, Ντάνκαν, Ρασίντ, Ουέμπερ και ΜακΝτάις, αλλά επέλεξαν να καλέσουν και τον Ντίβατς. Ο αδικημένος της υπόθεσης είναι ο Τζέιμισον που μετρούσε 25 πόντους και 9 ριμπάουντ. Ο ψηλός των Κινγκς είχε μόλις 12 πόντους ανά ματς, άρα θα πρέπει να έκανε πολλές... προσευχές για την παρουσία του στο ASG.

Αntonio Davis



Χρονιά: 2001

Ομάδα: Ράπτορς

Ανατολή

Στατιστικά: 13.7 πόντοι, 10.1 ριμπάουντ, 1.8 μπλοκ

Κανείς δεν λέει πως ο Αντόνιο Ντέιβις δεν ήταν ποιοτικός παίκτης. Παιχτάρα ήταν, κάτι που κατάλαβαν και οι Έλληνες φίλαθλοι όταν ήρθε να παίξει στη χώρα μας για χάρη του Παναθηναϊκού. Το 2001 έκανε μια καλή χρονιά, ωστόσο σπάνια οι 13.7 πόντοι σου δίνουν θέση για το All Star Game. Πάντως ο Αντόνιο είχε προίκα και τα 10.1 ριμπάουντ μέσο και έτσι έπαιξε στο ματς των σπουδαίων, εκπροσωπώντας τους Ράπτορς και την Ανατολή. Aπό τη σεζόν 2003-04 και μετά άρχισε η πτωτική πορεία του Ντέιβις, με το 2001-2002 να αποτελεί την καλύτερη αγωνιστική περίοδο της μπασκετικής του σταδιοδρομίας στο σκοράρισμα, αφού τελείωσε με 14.5 πόντους.

Anthony Mason

Χρονιά: 2001

Ομάδα: Xιτ

Ανατολή

Στατιστικά: 15.5 πόντοι, 9.6 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1.1 κλεψίματα

Στην πρώτη του χρονιά στους Χιτ πήγε στο All Star Game. Έγκλημα το ότι ξεκίνησε βασικός. Ήταν ένας τίμιος παίκτης που έχει πρωταγωνιστήσει σε αρκετούς... καυγάδες της λίγκας. Δεν πρόκειται να ξεχάσει το 2001. Tότε αισθάνθηκε έστω και για λίγο μέρος της... αφρόκρεμας! Πάντως ελάχιστοι θυμούνται πως ο κύριος Μέισον ήταν All Star.

Tyrone Hill

Χρονιά: 1995

Ομάδα: Kαβαλίερς

Aνατολή

Στατιστικά: 13.6 πόντοι , 11.4 ριμπάουντ

Δεν υπάρχει καμιά εξήγηση στο πως ο κύριος Ταιρόν Χιλ βρέθηκε στην γιορτή του ΝΒΑ το 1995. Αρκετοί διαφώνησαν τότε με την επιλογή, αφού ο Γκλεν Ρόμπινσον με τους 20 πόντους και τα 6 ριμπάουντ ξεχάστηκε. Μα σοβαρά τώρα, πως οι προπονητές τον αγνόησαν. Ο Χιλ κατάφερε να παίξει έξι λεπτά στην ήττα της Ανατολής και δεν ήταν και για παραπάνω. Καλό παιχτάκι πάντως σε παλιά NBA Live για όσους θυμούνται, δηλαδή για τους μερακλήδες των video games.

Dale Davis

Χρονιά: 2000

Ομάδαα: Πέισερς

Ανατολή

Στατιστικά: 11.2 πόντοι, 10.1 ριμπάουντ, 1.4 μπλοκ

Ο Πάτρικ Γιούιν ήθελε βοήθεια στην γραμμή των ψηλών της Ανατολής και έτσι μπήκε κι άλλο ένα μεγάλο κορμί στο ρόστερ του All Star Game. Φημιζόταν για τα ριμπάουντ που κατέβαζε στην καριέρα του. Τα περισσότερα καλάθια του προήλθαν από φόλοου-καρφώματα μετά από άστοχα σου συμπαικτών του, αλλά αυτό δεν τον εμπόδισε να γίνει All Star το 200. Καλός αμυντικός, αλλά αυτό δεν είναι κριτήριο για να παίξεις μαζί με τους κορυφαίους

Jamaal Magloire

Xρονιά: 2004

Ομάδα: Xόρνετς

Ανατολή

Στατιστικά: 12.1 πόντοι, 9.4 ριμπάουντ

Είναι αλήθεια, ο Μαγκλόιρ κατάφερε να παίξει σε All Star Game! Το 2004 δεν υπήρχαν πολλοί αξιόλογοι ψηλοί στην Ανατολή. Όλοι βρισκόντουσαν στην Δύση. Γκαρνέτ, Ντιρκ, Σακ, Ντάνκαν ήταν στην Δύση. Σκεφτείτε πως η frontline της Ανατολής απαρτιζόταν από τους Μπεν Ουαλας, Τζερμέιν Ο'Νιλ και Μαγκλόιρ. Τι να πεις κανείς; Είναι σαν να πηγαίνει All Star Game ένας ψηλός του τύπου Kόλεϊ Στάιν, Μπιγιόμπο ή Λόπεζ. Προς θεού δεν έχω κάτι με αυτούς, μάλιστα όλοι τους είναι καλύτεροι του Μαγκλόιρ. Είδατε κανέναν να πηγαίνει στο All Star Game; Γιατί εγώ δεν είδα. Α ρε τυχερέ Μαγκλόιρ, τι όνειρο είχαν δει τότε!

Chris Kaman

Ομάδα: Κλίπερς

Δύση

Στατιστικά: 18.5 πόντοι, 7.8 ριμπάουντ, 1.3 ασίστ

Σίγουρα κανείς δεν περίμενε να δει τον Γερμανό σε All Star Game. Κι όμως ο Κείμαν τα κατάφερε το 2010, αφού είχε 18.5 πόντους μέσο όρο. Τον βοήθησε πολύ το επιθετικό στυλ των Κλίπερς, οι οποίοι εκείνη την εποχή αποτελούσαν μία από τις χειρότερες ομάδες στη λίγκα. Δεν θα μπορούσε να παίξει στη γιορτή των κορυφαίων, αν η ομάδα του ήταν πιο ανταγωνιστική. To σύνολο από το Λος Άντζελες είχε τελειώσει τη σεζόν με ρεκόρ 29-53. Μια επιλογή που ελάχιστοι κατάλαβαν, αλλά αυτό δεν ενοχλεί καθόλου τον Κρις που θα θυμάται για μια ζωή εκείνη την παρουσία του στο All Star Game.

Kyle Korver

Χρονιά: 2015

Oμάδα: Χοκς

Ανατολή

Στατιστικά: 12.9 πόντοι, 4.3 ριμπάουντ, 2.7 ασίστ

Με 12.9 πόντους μπορείς να παίξει σε All Star Game; Μπορείς αν είσαι ο Κάιλ Κόρβερ. Ο εξαιρετικός σουτέρ που τότε έπαιζε στους Χοκς, έγινε ο 4ος γηραιότερος παίκτης που έπαιξε στην γιορτή της ελίτ του ΝΒΑ. Ένας σπεσιαλίστας του τριπόντου που έδωσε πάντα ότι είχε σε κάθε ομάδα που έπαιξε. Η ικανότητα του στο σουτ τον έκανε περιζήτητο, όμως ελάχιστοι περίμεναν πως θα γίνει All Star to 2015. Σίγουρα θα μπορούσε να του γίνει η τιμή και τη σεζόν 2006-07, τότε που είχε 14.4 πόντους μέσο όρο και έκανε ακόμα καλύτερη σεζόν. Τα γεράκια τότε τελείωσαν πρώτα στη Δύση με ρεκόρ 60-22, κάτι που λέει πολλά για την παρουσία του Κόρβερ στο All Star Game. Με τέτοιους αριθμούς πάντως μόνο με θαύμα γίνεσαι All Star.

Theo Ratliff

Xρονιά: 2001

Oμάδα: Σίξερς

Ανατολή

Στατιστικά: 12.4 πόντοι, 8.3 ριμπάουντ, 3.7 μπλόκ

Ο συμπαθέστατος Ράτλιφ είδε το όνομα του ανάμεσα στους κορυφαίους το 2001. Ο Τίο είχε 3.7 μπλοκ ανά ματς εκείνη τη σεζόν, ένα απίθανο νούμερο. Ίσως από αυτό να θαμπώθηκαν και να τον έκαναν All Star. Δεν εξηγείται αλλιώς. Τη σεζόν 2000-01 έπαιξε μόλις 50 ματς και παρόλα αυτά κατάφερε να γίνει All Star. Ένας παίκτης που χτυπήθηκε από πολλούς τραυματισμούς κατά τη διάρκεια της καριέρας του. Ξεκάθαρα μία εκ των χειρότερων επιλογών για All Star Game. Πάντως οι 12.4 πόντοι και τα 8.3 ριμπάουντ είναι και τα career high για τον Ράτλιφ. Σπεσιαλίστας στα μπλόκ, αλλά μέχρι εκεί. Ανεξάρτητα πάντως από το τι έγραφαν εκείνη την περίοδο, ο Ράτλιφ δεν θα ξεχάσει ποτέ εκείνο το διάστημα με τους Σίξερς.

Brad Miller

Χρονιά: 2003

Ομάδα: Πέισερς

Ανατολή

Στατιστικά: 13.9 πόντοι, 8.6 ριμπάουντ, 2.7 ασίστ

Κι όμως έγινε και αυτό. Ο Μπραντ Μίλερ έχει παρουσιασθεί σε ματς Ανατολής vs Δύσης 2 φορές. Ένας παίκτης που δεν έκανε κάτι παραπάνω από το περιστασιακό τρίποντο ή μια καλή πάσα στους συμπαίκτες του. Eίναι οι 13.9 πόντοι ικανοί να σε πάνε σε All Star Game; Για τους προπονητές το 2003 ήταν! Το All Star Game χρειάζεται και θέαμα και με τον Μίλερ στο παρκέ, αυτό είναι εξαιρετικά δύσκολο.