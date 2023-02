Οι Μιλγουόκι Μπακς ανακοίνωσαν τους απόντες και τους αμφίβολους παίκτες για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τους Σικάγο Μπουλς.

Ο Κρις Μίντλετον δεν θα αγωνιστεί στο τελευταίο ματς των Μιλγουόκι Μπακς πριν από τη διακοπή για το All Star Game. Οι πρωταθλητές του 2021 ανακοίνωσαν ότι ο Μίντλετον (ενοχλήσεις στο δεξί γόνατο), όπως και οι Πατ Κόνατον (πρόβλημα στο γοφό), Τζάε Κράουντερ (ανέτοιμος) και Μπόμπι Πόρτις (διάστρεμμα στο γόνατο) δεν θα αγωνιστούν.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, όπως και στα προηγούμενα ματς είναι αμφίβολος (ενοχλήσεις στο δεξί γόνατο), αλλά οι πιθανότητες να αγωνιστεί είναι υπέρ του. Η συμμετοχή θα ξεκαθαρίσει 100% λίγο πριν το τζάμπολ (02:30).

On the train down to Chicago. And just opened up the Bucks' injury report. It has changed.



OUT:

Pat Connaughton, Jae Crowder and Bobby Portis.

Khris Middleton (right knee soreness)



Probable:

Giannis Antetokounmpo (right knee soreness) https://t.co/O2HwJ0NS3K