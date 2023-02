Ο Μάικαλ Μπρίτζες έχει βρει χώρο να λάμψει στους Νετς, αποδεικνύοντας πως είναι πολύ καλύτερος παίκτες από όσο νόμιζε ο περισσότερος κόσμος.

Απίθανα πράγματα έκανε ο Μάικαλ Μπρίτζες στο ματς του Μπρούκλιν με το Μαϊάμι. Ο περιφερειακός των Νετς ήταν ασταμάτητος και μέτρησε 45 πόντους, κάνοντας ρεκόρ καριέρας. Επίσης είχε 8 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 κλεψίματα, 2 μπλοκ, ενώ τελείωσε την αναμέτρηση με 17/24 σουτ.

Ο Μπρίτζες, απόφοιτος και πρωταθλητής με το Villanova, απολαμβάνει το νέο του περιβάλλον και δεν είναι υπερβολή να πούμε πως πλέον είναι ένας εκ των ηγετών του Μπρούκλιν. Λατρεύει να πάρει τις ευθύνες, θέλει να βγει μπροστά και ψάχνει τρόπο να δώσει απαντήσεις προς πάσα κατεύθυνση.

Στους Σανς έχοντας μπροστά του τους Μπούκερ, Έιτον και Πολ ήταν δύσκολο να λάμψει σε περισσότερα ματς. Ήταν εκπληκτικός στην άμυνα, έδινε λύσεις επιθετικά και στο τρίποντο, όμως σε καμία περίπτωση δεν έφτανε τα νούμερα που έχει στους Νετς.

Με την 45άρα του έγινε ο τέταρτος παίκτης των Νετς φέτος με 45άρα μετά τους Ίρβινγκ, Ντουράντ και Τόμας. Οι δύο πρώτοι έχουν φύγει. Ο Μπρίτζες θα δώσει τα πάντα για να οδηγήσει τους Νετς στα playoffs και να αποδεικνύει σε κάθε ματς πως οι δυνατότητες του είναι παραπάνω από αυτό φάνηκε στο Φοίνιξ, λόγω της πολυκοσμίας που υπήρχε. Ο Μάικαλ ήρθε για να μείνει και το... φωνάζει σε κάθε του ματς, έχοντας ξεπεράσει τη στεναχώρια του που τον... θυσίασαν για να πάρουν τον Ντουράντ στο Φοίνιξ.

Ήδη στο Μπρούκλιν του έχουν δώσει το ψευδώνυμο «Brooklyn Bridges» και ο ίδιος το λατρεύει.

Nets with a 45-point game this season:



Kyrie Irving

Kevin Durant

Cam Thomas



And now, Mikal Bridges. pic.twitter.com/yKKxM6iQYh