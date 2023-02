Ο Τζούλιους Ραντλ θέλει να παίξει για την ομάδα του ΛεΜπρόν Τζέιμς στο All Star Game 2023. Και έχει έναν καλό λόγο γι' αυτό.

Το All Star Game της Γιούτα πλησιάζει. Και οι δύο αρχηγοί του, ο ΛεΜπρόν Τζέιμς και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα κληθούν να συγκροτήσουν τις ομάδες τους λίγο πριν από το τζάμπολ.

Περιορισμός στην επιλογή των παικτών δεν υπάρχει. Με τον Τζούλιους Ραντλ να έχει ήδη εκφράσει την προτίμησή του. Ο φόργουορντ των Νιου Γιορκ Νικς θέλει να παίξει στην ομάδα του ΛεΜπρόν!

«Θα ήταν ωραίο να παίξω μαζί του, προτού πάρει το γέρικο κ@λ@ του μακριά από εδώ», είπε ο Ραντλ επιχειρηματολογώντας για την επιλογή του. Ο Ραντλ ανήκει στις ρεζέρβες του φετινού All Star Game, κάποτε άνηκε στους Λέικερς, αλλά έφυγε προτού προλάβει να παίξει μαζί με τον Τζέιμς στην Καλιφόρνια.

