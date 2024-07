Ο Κάμερον Πέιν θα φορά την φανέλα των Νιου Γιόρκ Νικς για τον επόμενο ένα χρόνο.

Ο Κάμερον Πέιν (29 χρονών, 1.88 μέτρα) ήρθε σε συμφωνία με τους Νιου Γιόρκ Νικς.

Σύμφωνα με τον Σαμς Τσαράνια, ο Αμερικανός γκαρντ, ο οποίος ήταν ελεύθερος στην αγορά λόγω της μη ανανέωσης του συμβολαίου του με τους Φιλαδέλφια Σίξερς, υπέγραψε συμβόλαιο ενός έτους με την ομάδα της Νέας Υόρκης με απολαβές οι οποίες θα φτάσουν τα 3.1 εκατομμύρια δολάρια.

Ο πρώην παίκτης των Φιλαδέλφεια Σίξερς, ο οποίος έχει μακρά πορεία στον μαγικό κόσμο του NBA έχοντας αγωνιστεί σε Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, Σικάγο Μπουλς, Κλίβελαντ Καβαλίερς, Φοίνιξ Σανς και Μιλγουόκι Μπακς, την περασμένη σεζόν είχε 9.3 πόντους, 1.8 ριμπάουντ και 3.1 ασίστ κατά μέσο όρο σε 19.5 λεπτά συμμετοχής με την φανέλα των Σίξερς.

