Τζορτζ Καρλ: «Αυτοί ίσως είναι οι καλύτεροι Νάγκετς όλων των εποχών»

Τα... σπάνε στη Δύση οι Ντένβερ Νάγκετς και ένας πρώην προπονητής τους, ο Τζορτζ Καρλ τους πλέκει το εγκώμιο.

Οι Νάγκετς συνεχίζουν να κερδίζουν παντού. Σπάζοντας το αήττητο σερί των Χιτ στο Μαϊάμι με 108-112, έφτασαν τις 40 νίκες με μόλις 18 ήττες, όντας φυσικά πρώτοι στη Δύση και δεύτεροι σε όλο το ΝΒΑ.

Η παρέα του Νίκολα Γιόκιτς δεν άφησε ασυγκίνητο τον Τζορτζ Καρλ. Ο θρυλικός προπονητής των Νάγκετς από το 2005 έως το 2013 έσπευσε να τουιτάρει για την αγαπημένη του ομάδα, τονίζοντας πως αυτή η εκδοχή της είναι η καλύτερη όλων των εποχών.

«Οι 40 νίκες πριν το All-Star Game είναι κάτι ξεχωριστό. Αυτή μάλλον είναι η καλύτερη ομάδα των Νάγκετς στην ιστορία τους, αλλά πρέπει να προχωρήσουν παραπέρα από ό,τι έκαναν οι ομάδες του '76, του '85 και του '09. Μπορούν να το κάνουν» γράφει στο τουίτ του ο Τζορτζ Καρλ.

Σίγουρα είναι μεγάλη αναγνώριση για τον Γιόκιτς και τους συμπαίκτες του να συγκρίνονται με την ομάδα του Καρμέλο Άντονι που έφτασε ως τους τελικούς της Δύσης το 2009, πολλώ δε μάλλον όταν αυτά τα λόγια προέρχονται διά στόματος του Καρλ. Μένει να φανεί αν 71χρονος επιβεβαιωθεί στην πρόβλεψή του, για να καταφέρουν οι Νάγκετς να περάσουν στους τελικούς.

40 wins pre ASG is special. This may be the best Nuggets team ever but they gotta go further than 76, 85 and 09. And they can! pic.twitter.com/KkwELT2C2z