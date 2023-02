Ο σταρ των Ουάσινγκτον Γουίζαρντς μάλλον γλίτωσε από πολύ χειρότερη τιμωρία, αφού θα πληρώσει απλώς $25.000 για το σπρώξιμο του διαιτητή στην αναμέτρηση κόντρα στους Πέισερς.

Η απερισκεψία του Μπράντλεϊ Μπιλ με το σπρώξιμο σε διαιτητή κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού των Γουίζαρντς με τους Πέισερς θα του κοστίσει $25.000.

Ο σταρ της Ουάσινγκτον προσπάθησε να πιάσει μία μακρινή πάσα στις αρχές της τρίτης περιόδου, αλλά από τη στιγμή που δεν τα κατάφερε, μάλλον θεώρησε πως ο Τζον Μπάτλερ, διαιτητής της αναμέτρησης, τον εμπόδισε και έτσι τον... πέταξε πάνω στις court seats.

Για την ιστορία ο Μπιλ δε δέχτηκε τεχνική ποινή κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης αλλά έγινε φανερό πως είχε δόλο, σπρώχνοντας τον Μπάτλερ που βρέθηκε πεσμένος και οι $25.000 θα είναι η τιμωρία του.

The NBA has fined Bradley Beal $25,000 for making contact with an official.



It happened on this play last Saturday between the Wizards and Pacers.pic.twitter.com/As0KsFrmen