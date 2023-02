Δεν έμεινε για καιρό μακριά από τους Ρόκετς ο Μπόμπαν Μαριάνοβιτς.

Tελικά ο Μπόμπαν Μαριάνοβιτς θα συνεχίσει να φορά τη φανέλα των Ρόκετς. Το Χιούστον ανακοίνωσε πως υπέγραψαν τον Μπόμπαν Μαριάνοβιτς, τον οποίο φυσικά είχαν στο ρόστερ τους πριν λίγες μέρες.

Οι Ρόκετς χρειάστηκε να αποδεσμεύσουν τον Μαριάνοβιτς στις 10 Φλεβάρη με σκοπό να προχωρήσουν σε ανταλλαγές λίγο πριν την trade deadline. Οι... ρουκέτες απέκτησαν τόσο τον Τζάστιν Χόλιντεϊ, όσο και τον Φρανκ Καμίνσκι, δύο picks δεύτερου γύρο.

O... γίγαντας του ΝΒΑ έχει αγωνιστεί φέτος σε 17 ματς με 2.8 πόντους και 1.5 ριμπάουντ στα 4.2 λεπτά που μένει στο παρκέ, αφού δεν παίρνει μεγάλο χρόνο συμμετοχής.

Roster Update: The Rockets announced they have signed Boban Marjanović after he cleared waivers.



The Rockets needed to waive Marjanović on Feb. 10 in order to complete two transactions at the NBA trade deadline. pic.twitter.com/zXmA7QWq61