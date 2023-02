Παίκτης των Νάγκετς θα γίνει όπως όλα δείχνουν ο Ρέτζι Τζάκσον, δίνοντας ακόμα περισσότερο βάθος στον πάγκο των πρωτοπόρων της Δύσης.

Σε μία σημαντική προσθήκη για την περιφέρειά τους φαίνεται πως θα προχωρήσουν οι Ντένβερ Νάγκετς. Ο Ρέτζι Τζάκσον που αποτέλεσε μέρος της ανταλλαγής των Κλίπερς με τους Χόρνετς για να γίνει κάτοικος Λος Άντζελες ο Μέισον Πλάμλι, θα μετακομίσει στο Νο1 seed της Δύσης.

Οι Νάγκετς όπως αναφέρει ο Σαμς Σαράνια σκοπεύουν να ενεργοποιήσουν το buyout του και να τον κάνουν δικό τους μόλις αδειάσουν χώρο στο ρόστερ τους.

Ο Τζάκσον πραγματοποιεί μέχρι στιγμής μία αρκετά καλή σεζόν με 10.9 πόντους, 3.5 ασίστ και 2.2 ριμπάουντ μέσο όρο, έχοντας 35% στο τρίποντο σε σχεδόν 26 λεπτά μέσο όρο που βρισκόταν στο παρκέ με τους Κλίπερς.

Guard Reggie Jackson is finalizing a contract buyout with the Charlotte Hornets and plans to sign with the No. 1 West seed Denver Nuggets after he clears waivers, sources tell @TheAthletic @Stadium.