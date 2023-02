Οι Μιλγουόκι Μπακς έκαναν χώρο στο salary cap τους, δίνοντας τον Σερζ Ιμπάκα και τον Τζορτζ Χιλ στους Ιντιάνα Πέισερς.

Οι Μιλγουόκι Μπακς απέκτησαν τον Τζάε Κράουντερ, με το αλισβερίσι ανάμεσα στους Μπρούκλιν Νετς και τους Ιντιάνα Πέισερς να μην σταματάει. Ο Σερζ Ιμπάκα θα αγωνίζεται στους Ιντιάνα Πέισερς, ως μέρος της ανταλλαγής του Κράουντερ, ενώ στην Ιντιανάπολις επιστρέφει και ένα αγαπημένο παιδί της ομάδας.

Οι Μπακς έστειλαν και τον Τζορτζ Χιλ στους Πέισερς, εξοικονομώντας περίπου 4 εκατομμύρια δολάρια στο salary cap τους.

Pacers will take on Hill's $4M into space. https://t.co/7COKw899Vg

The Bucks are sending Serge Ibaka to the Pacers as part of Jae Crowder deal with Nets, sources tell @TheAthletic @Stadium.