Ντέμιαν Λίλαρντ για πάντα στο Όρεγκον. Οι Πόρτλαντ Μπλέιζερς ενημέρωσαν πως στην trade deadline δεν υπάρχει περίπτωση να δώσει πουθενά τον σταρ του.

Τελευταία μέρα της trade deadline και ήδη το ΝΒΑ έχει πάρει... φωτιά με τον Κέβιν Ντουράντ να μεταφέρεται στο Φοίνιξ για να γίνει παίκτης των Σανς.

Ωστόσο το μόνο σίγουρο είναι πως ο Ντέμιαν Λίλαρντ δεν πάει πουθενά. Το Πόρτλαντ ενημέρωσε στις ομάδες που ενδιαφέρθηκαν για τον Ντέιμ πως δεν υπάρχει πρόθεση από την ομάδα να τον αφήσει.

Άλλωστε είναι και πρόθεση του Λίλαρντ να παραμείνει στο Όρεγκον για πάντα, όντας ένας εκ των τελευταίων ρομαντικών της λίγκας. Οι δύο πλευρές είχαν υπογράψει διετή επέκταση το καλοκαίρι ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ και θα είναι στους Μπλέιζερς ως το 2027.

