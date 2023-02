Τρεις φορές είχε φύγει με σκυμμένο το κεφάλι σε πρεμιέρα ο Ίρβινγκ με τις φανέλες των Καβαλίερς, των Σέλτικς και των Νετς. Ως παίκτης των Μάβερικς κέρδισε για πρώτη φορά σε ντεμπούτο.

Ο Καϊρί Ίρβινγκ ήταν ο πρώτος που άνοιξε τον χορό των αποχωρήσεων από τους Νετς. Ο Uncle Drew μετακόμισε στο Ντάλας και έκανε το ντεμπούτο του με τη φανέλα των Μάβερικς, όντας πολύ σημαντικός στη νίκη κόντρα στους Κλίπερς.

Ο Ίρβινγκ σκόραρε 24 πόντους και μοίρασε 5 ασίστ, ενώ πλέον όλοι περιμένουν την επιστροφή του Λούκα Ντόντσιτς για να παίξουν μαζί οι δυο τους.

Ωστόσο αυτή για τον Ίρβινγκ ήταν η πρώτη νίκη σε ντεμπούτο με μία νέα ομάδα. Στις τρεις προηγούμενες δεν κατάφερε να φύγει χαρούμενος στην πρεμιέρα του. Τόσο με το Κλίβελαντ, όσο και με τις φανέλες των Σέλτικς και των Νετς, ο Ίρβινγκ έχασε τα πρώτα του παιχνίδια.

Ο Ίρβινγκ θέλει να αλλάξει, να αφήσει πίσω όλα τα εξωαγωνιστικά που κατά καιρούς τον απασχολούν και η πρώτη του νίκη με το Ντάλας είναι ένα θετικό σημάδι.

Fun Fact: This is Kyrie’s first win in a debut with a new team. pic.twitter.com/2b8EdBvuMB