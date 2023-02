ΜακΚόλουμ: «Ο Μοράντ... άνοιξε το στόμα του και ξαφνικά Ντουράντ σε Σανς και Ίρβινγκ στο Ντάλας»

O Σι Τζέι ΜακΚόλουμ θέλησε να πικάρει τον Τζα Μοράντ μετά την μετακίνηση του Ντουράντ στους Σανς

Πριν λίγο καιρό ο Τζα Μοράντ έδειχνε την αυτοπεποίθηση του για την ομάδα του, τους Γκρίζλις, στέλνοντας το μήνυμα πως δεν φοβάται κανέναν στην δυτική περιφέρεια.

Και έρχονται οι τελευταίες μέρες για να τον προσγειώσουν, αφού οι Μάβερικς απέκτησαν τον Κάιρι Ίρβινγκ και τον έβαλαν δίπλα στον Ντόντσιτς, ενώ οι Σανς πήραν τον Ντουράντ και τον έχουν παρέα με τους Μπούκερ, Πολ και Έιτον.

Αυτό σχολίασε o Σι Τζέι ΜακΚόλουμ των Πέλικανς, πικάροντας τον Μοράντ: «Όλο αυτό επειδή ο Μοράντ είπε πως είναι καλός στη Δύση», έγραψε και το συνόδευσε με φωτογραφίες των Ίρβινγκ και Ντουράντ.

CJ McCollum’s got the jokes after Kevin Durant was traded to Phoenix 😂💀



“This all because @JaMorant said he was good in the West 😂😂😂”



Does Memphis beat either Dallas or Phoenix in a matchup? 🤔 pic.twitter.com/AQ8SwVGmcG