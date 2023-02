Σοκαρισμένος Μπρίτζες για ανταλλαγή Ντουράντ: «Oh my God»

Ο Μάικαλ Μπρίτζες δεν μπορεί να πιστέψει την μετακόμιση του στο Μπρούκλιν για χάρη του Ντουράντ που πήγε στους Σανς.

Συνεχίστηκαν οι... βόμβες στο ΝΒΑ, αφού ο Κέβιν Ντουράντ μετακόμισε στους Σανς, φτιάχνοντας μια απίθανη τετράδα με τους Κρις Πολ, Ντέβιν Μπούκερ και Έιτον.

Το αντίθετο δρομολόγιο έκανε ο Μάικαλ Μπρίτζες (μαζί με Κράουντερ και Καμ Τζόνσον). Ο Μπρίτζες έδειξε τα συναισθήματα του, δείχνοντας σοκαρισμένος για όλο αυτό που έγινε και πλέον θα πρέπει να ετοιμαστεί για το Μπρούκλιν. Μην ξεχνάμε πως ο Μάικαλ ήταν σημαντικό project για την άνοδο των Σανς, όμως... κάηκε γρήγορα, αφού θυσιάστηκε για να έρθει ο Ντουράντ στο Φοίνιξ για να κάνει η ομάδα all in για το φετινό τίτλο.

Δείτε την ανάρτηση του

Mikal Bridges was shocked he got traded 😂 pic.twitter.com/9vDI1EzVMe