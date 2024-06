Ο Μπρόνι Τζέιμς θα πάρει μέρος στη φετινή διαδικασία του draft και ο διάσημος ατζέντης, Ριτς Πολ, ο οποίος εκπροσωπεί και τον πατέρα του, κάνει λόγο για ενδιαφέρον από πέντε ομάδες!

Ένας ακόμα λόγος για να παρακολουθήσει κάποιος τη φετινή διαδικασία του draft στο ΝΒΑ (26-27/6) το οποίο θα διεξαχθεί στο «Barclays Center» του Μπρούκλιν αφορά τον γιο του Λεμπρόν!

Ο Μπρόνι Τζέιμς θα δοκιμάσει την τύχη του στο φετινό draft του ΝΒΑ, με τις εκτιμήσεις των ειδικών να τον φέρνουν στα χαμηλά στρώματα, αν όχι και εκτός... επιλογής.

Πάντως ο ατζέντης Ριτς Πολ, ο οποίος είναι και ο εκπρόσωπος του Λεμπρόν, έκανε λόγο για ενδιαφέρον από πέντε ομάδες! Συγκεκριμένα από τους Λέικερς όπου αγωνίζεται ο πατέρας του, από τους Φοίνιξ Σανς, από τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς (στο νούμερο 37), από τους Ντάλας Μάβερικς (στο νούμερο 58) και από τους Τορόντο Ράπτορς (στο νούμερο 31).

Rich Paul says in addition to the Lakers and Suns, there are three other teams showing interest in Bronny James:



-Minnesota at 37, "but I don't know who their owner will be"

-Dallas at 58, "Nico Harrison is like an uncle to Bronny"

-Toronto at 31 "Masai loves Bronny" https://t.co/uQIOHV6o43