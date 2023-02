Αγωνία στους Σέλτικς για την κατάσταση του Μπράουν.

Μπορεί οι Κέλτες να νίκησαν τους Σίξερς, ωστόσο κατά τη διάρκεια του ματς είδαν τον Μπράουν να τραυματίζεται. Ο Τζέιλεν υπέστη κάταγμα στο πρόσωπο του, αφού δέχθηκε καταλάθος αγκωνιά από τον Τέιτουμ σε μια διεκδίκηση της μπάλας και έφυγε από το παρκέ.

Οι εξετάσεις του έδειξαν το κάταγμα και πλέον μένει εκτός δράσης επ' αόριστον, κάτι που ανησυχεί τους Σέλτικς που είναι η ομάδα με το κορυφαίο ρεκόρ στο πρωτάθλημα.

Σύμφωνα και με τον έγκυρο Σαράνια, υπάρχει η αίσθηση πως ο Μπράουν θα αναγκαστεί να χάσει και το All Star Game, ενώ θα γίνουν νέες εξετάσεις από ειδικό την Πέμπτη.

