O Kαμ Ρέντις θα συνεχίσει στους Μπλέιζερς, με τον Τζος Χαρτ να πηγαίνει στους Νικς.

Δεν είχαμε μόνο την τριπλή ανταλλαγή μεταξύ Λέικερς, Τζαζ, Τίμπεργουλβς που έστειλε στους λιμνάνθρωπους τους Ράσελ, Μπίσλεϊ και Βάντερμπιλτ και τον Γουέστμπρουκ στη Γιούτα.

Ανταλλαγή έκαναν και οι Νικς με τους Μπλέιζερς. Η Νέα Υόρκη έστειλε στους Μπλέιζερς τον Καμ Ρέντις, ο οποίος ήταν εδώ και καιρό στα σενάρια ανταλλαγών, μαζί με ένα προστατευμένο pick πρώτου γύρου, ενώ απέκτησε τον καλό περιφερειακό αμυντικό Τζος Χαρτ.

Γίνονται πραγματάκια πριν την trade deadline. Ο Λίλαρντ θα έχει μαζί του πλέον απόφοιτο του Duke που θα βοηθήσει στις θέσεις των φόργουορντ.

