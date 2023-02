Γουέστμπρουκ στη Γιούτα, Ράσελ-Μπίσλεί-Βάντερμπιλτ στους Λέικερς, Κόνλεϊ στους... λύκους

Λέικερς, Τζαζ και Τίμπεργουλβς συμφώνησαν για τριπλή ανταλλαγή, με τον Ράσελ Γουέστμπρουκ να καταλήγει στη Γιούτα και τον Ράσελ στους λιμνάνθρωπους.

Τελικά έγινε η τριπλή ανταλλαγή για την οποία πάλευαν οι Λέικερς, οι Τίμπεργουλβς και οι Τζαζ τις τελευταίες ώρες. Οι... λιμνάνθρωποι απέκτησαν τους Ντ'Άντζελο Ράσελ, Μαλίκ Μπίσλεϊ και τον Τζάρεντ Βάντερμπιλτ.

Τώρα οι Μορμόνοι θα έχουν στο ρόστερ τους τον Ράσελ Γουέστμπρουκ μαζί με ένα pick πρώτου γύρου από τους Λέικερς. Tέλος οι λύκοι απέκτησαν τον Μάικ Κόνλεϊ και ένα pick δευτέρου γύρου.

Μια ανταλλαγή που από μια πρώτη μάτια έχει ξεκάθαρα κερδισμένους τους Λέικερς που έβαλαν τρεις σημαντικούς παίκτες στο ρόστερ τους και σε διαφορετικές θέσεις, ενώ ξεφορτώθηκαν το συμβόλαιο του Russ που είχε θέματα και με τον προπονητή, Ντάρβιν Χαμ σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα.

Lakers, Jazz and Timberwolves are finalizing trade sending D’Angelo Russell, Malik Beasley and Jarred Vanderbilt to Los Angeles, Russell Westbrook and first-round pick to Utah and Mike Conley Jr. and second-round pick compensation to Minnesota, sources tell @TheAthletic @Stadium.