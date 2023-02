Mοράντ για Γκρίζλις: «Είμαστε η ομάδα που δέχεται το περισσότερο hate»

Ο Τζα Μοράντ θεωρεί πως οι Γκρίζλις δέχεται πολύ hate από τους αντιπάλους.

Τα τελευταία χρόνια οι Γκρίζλις προσπαθούν να μπουν... σφήνα στις κορυφαίες ομάδες της Δύσης και να κάνουν κάτι σπουδαίο, έχοντας ως μπροστάρη τον φοβερό και τρομερό Μοράντ.

O... showman των αρκούδων ρωτήθηκε αν οι Γκρίζλις είναι η ομάδα που δέχεται το περισσότερο hate στο ΝΒΑ, απαντώντας καταφατικά. «Ναι είμαστε, το βλέπετε κάθε μέρα στα social media», ήταν τα λόγια του Μοράντ.

Οι Γκρίζλις βρίσκονται στο 32-21 και είναι στην 2η θέση της δυτικής περιφέρειας, κυνηγώντας τους Νάγκετς που είναι στην πρώτη θέση. Την περσινή σεζόν ηττήθηκαν με 4-2 στους ημιτελικούς περιφέρειας από τους Γουόριορς.

Ja Morant believes the Grizzlies have become the most hated team in the NBA. pic.twitter.com/tUq55HEopj