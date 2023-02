Oι Μπουλς όπως όλα δείχνουν δεν θα ανταλλάξουν τους ΝτεΡόζαν και ΛαΒίν.

Τις τελευταίες μέρες υπήρχαν δημοσιεύματα που ήθελαν τους Ζακ ΛαΒίν και ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν να φεύγουν με ανταλλαγή, αν οι Μπουλς έβρισκαν τα κατάλληλα ανταλλάγματα.

Σύμφωνα με νέα σενάρια, κάτι τέτοιο δεν θα γίνει. Με την 9η Φλεβάρη να πλησιάζει (trade deadline), οι ταύροι δεν έχουν βρει αυτό που θέλουν για αντάλλαγμα. Έτσι δεν σκοπεύουν να ανταλλάξουν τους ηγέτες τους πριν την trade deadline, δηλαδή ΝτεΡόζαν και ΛαΒίν δεν πάνε πουθενά.

Αυτή τη στιγμή οι Μπουλς βρίσκονται στην 9η θέση της Ανατολής και στο 26-27, κάτι που σημαίνει πως είναι σε θέση να μπουν στο play-in τουρνουά. Ωστόσο ακόμα έχουμε δρόμο μέχρι το τέλος της regular season

