Ο Νίκολα Γιόκιτς βρίσκεται σε καλό δρόμο για να γράψει ιστορία με μέσους όρους triple double.

Είναι πολύ δύσκολο να τελειώσει παίκτης μια σεζόν, έχοντας μέσους όρους triple double. To έκανε πρώτος ο Όσκαρ Ρόμπερτσον τη σεζόν 1961-62 και τον ακολούθησε ο Ράσελ Γουέστμπρουκ, ο οποίος το έπραξε σε τέσσερις αγωνιστικές περιόδους, με τελευταία το 2020-21.

Φέτος υπάρχει άλλος ένας που μπορεί να μπει σε αυτή την ξεχωρίστη λίστα και δεν είναι άλλος από τον φοβερό Νίκολα Γιόκιτς. Ο ηγέτης των Νάγκετς μετράει αυτή τη στιγμή 25.1 πόντους (με 63.1% εντός παιδιάς), 11.1 ριμπάουντ και 10 ασίστ, κάνοντας πράματα και θάματα στο παρκέ και παλεύει για το τεράστιο επίτευγμα. Και μιλάμε για έναν σέντερ, ο οποίος όμως έχει τρομερό μπασκετικό I.Q και είναι εξαιρετικός πασέρ, κάτι που τον βοηθά να μοιράζει τόσες ασίστ στα ματς.

Φυσικά δεν είναι μόνο αυτό, καθώς είναι και το φαβορί για να κατακτήσει ξανά το βραβείο του MVP. Και αν το πετύχει, αυτή θα είναι η τρίτη σερί κατάκτηση του. Τρία σερί MVP στο παρελθόν πήραν μόνο οι Μπιλ Ράσελ, Γουίλτ Τσάμπερλεϊν και Λάρι Μπερντ.

BREAKING: Nikola Jokic is now averaging a 25-point triple-double on the season as a CENTER 🤯



Just give him the MVP already. pic.twitter.com/zJvmC08iJ1