Dame Time: Ο Λίλαρντ έχει 43 πόντους μ.ο στα 4 τελευταία ματς (vid)

Ο Λίλαρντ είναι... αγριεμένος τον τελευταίο καιρό και ο μέσος όρος του στο σκοράρισμα τρομάζει.

Οι Μπλέιζερς καθάρισαν τους Γκρίζλις με 122-112, αφού ο Ντέιμιαν Λίλαρντ σε άλλο ένα ματς έκανε παπάδες και τελείωσε το ματς με 42 πόντους. Ο Dame βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση και στα τελευταία ματς του έχει φτάσει σε... άλλο επίπεδο στο σκοράρισμα, αφού μετρά 43 πόντους μέσο όρο στις τέσσερις τελευταίες αναμετρήσεις.

Ο ήγετης των Μπλέιζερς και κατά πολλούς, ο κορυφαίος clutch παίκτης στη λίγκα, είχε 60 πόντους με 9/15 τρίποντα στο ρεσιτάλ που έδωσε κόντρα στη Γιούτα. Επιπλέον τελείωσε με 30 πόντους απέναντι στους Ράπτορς, στο πιο ήρεμο ματς του. Συνέχισε με 42 πόντους κόντρα στους Χοκς, όσους έριξε και στους Γκρίζλις.

Έτσι το Πόρτλαντ έκανε 3 νίκες σε αυτά τα 4 ματς, χάνοντας μόνο από την Ατλάντα. Ακόμα και έτσι όμως η ομάδα του συνεχίζει να βρίσκεται εκτός play-in τουρνουά και έχει ρεκόρ 25-25, όντας στην 11η θέση της Δύσης. Οι 10οι Πέλικανς έχουν 26-26.

Με τις εμφανίσεις που κάνει ο Λίλαρντ, δείχνει σε όλους πως θα κάνει τα πάντα για να... κουβαλήσει την ομάδα του σε άλλη μια σεζόν και να την βάλει ξανά στα playoffs και ας είναι σε ορισμένες περιπτώσεις δίχως βοήθεια.

Damian Lillard is averaging over 43 PPG in his last 4 games. 🤯



(via @statmuse) pic.twitter.com/b8vSKi1Pqc