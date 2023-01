Πέισερς: Έδωσαν στον Τέρνερ τη μεγαλύτερη αύξηση ετήσιου μισθού ever

O Mάιλς Τέρνερ συμφώνησε για διετή επέκταση 60 εκατ. δολαρίων με τους Πέισερς και έγραψε ιστορία.

Μπορεί να έχουμε... βαρεθεί να διαβάζουμε πως ο Μάιλς Τέρνερ θα γίνει ανταλλαγή τα τελευταία χρόνια, αλλά ο ψηλός της Ιντιάνα δεν πάει πουθενά και με τη... βούλα πλέον.

Η Ιντιάνα συμφώνησε για διετή επέκταση αξίας 60 εκατ. δολαρίων με τον βασικό σέντερ ψηλό της, κάτι που σημαίνει πως φέτος οι αποδοχές του αυξάνονται κατά 17.1 εκατ. δολάρια (δηλαδή θα καρπωθεί 35.1 φέτος). Έτσι είναι ο άνθρωπος που δέχεται τη μεγαλύτερη αύξηση ετήσιου μισθού στην ιστορία της λίγκας.

Ο Τέρνερ αποτελεί για άλλη μια φορά εκ των κορυφαίων αμυντικών και μπλοκέρ της λίγκας, έχοντας 2.4 τάπες κατά μέσο όρο, ενώ μετρά 17.5 πόντους, 7.9 και 1.4 ασίστ στην καλύτερη σεζόν της καριέρας του, ενώ πλέον μπορεί να απειλεί και με το εξωτερικό του σουτ.

Indiana Pacers center Myles Turner has agreed on a two-year, $60M contract extension that includes an additional $17.1M renegotiation on his 2022-2023 salary, his agent Austin Brown of CAA Sports tells ESPN. pic.twitter.com/17nSSwN14z