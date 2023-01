Το Gazzetta γράφει για την αδικία σε βάρος του Τζοέλ Εμπίντ για την οποία ο σταρ των Σίξερς δίνει απαντήσεις στο γήπεδο.

Πριν από λίγες μέρες έγινε γνωστό πως ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα είναι αρχηγός στη μία ομάδα του φετινού All Star Game και θα λάβει μέρος για 7η συνεχόμενη χρονιά στην ετήσια γιορτή του ΝΒΑ, ενώ captain της άλλης ομάδας θα είναι ο Λεμπρόν Τζέιμς.

Γνωστοί έγιναν οι starters, με τους Τέιτουμ, Ντουράντ, Ίρβινγκ και Μίτσελ να πλαισιώνουν τον Greek Freak, ενώ μαζί με τον ΛεΜπρόν βρίσκονται οι Κάρι, Ντόντσιτς, Γιόκιτς και Γουίλιαμσον. Φέτος το ΝΒΑ εφαρμόζει μια νέα καινοτομία καθώς τόσο ο Γιάννης, όσο και ο Λεμπρόν θα επιλέξουν τους συμπαίκτες τους μόλις λίγη ώρα πριν από το τζάμπολ, κάτι που σημαίνει ότι κανείς δεν θα γνωρίζει σε ποια ομάδα θα παίζει. Προς το παρόν οι δύο παίκτες γνωρίζουν μόνο τις αρχικές πεντάδες.

Ως εδώ όλα ωραία. Αυτό που δεν μοιάζει και τόσο ωραίο και κατά πολλούς είναι άδικο, έχει να κάνει με τον Τζοέλ Εμπίντ, αφού ο ηγέτης των Σίξερς δεν βρίσκεται στους starters. Το Gazzetta στέκεται στην αδικία.

H αλήθεια είναι πως υπάρχει χώρος για μόλις τρεις βασικούς από τη frontcourt της Ανατολής. Και η θέση του Γιάννη σαν αρχηγού και φυσικά σαν πενταδάτου δεν αμφισβητείται. Ωστόσο σίγουρα ο Εμπίντ αξίζει να θεωρεί πως έχει αδικηθεί που οι Τέιτουμ και Ντουράντ επιλέχθηκαν μπροστά από εκείνον. Ωστόσο η δύναμη του κόσμου είναι μεγάλη και κρίνει πολλά. Πάμε όμως να συγκρίνουμε τους τρεις παίκτες.

Αρχικά στους πόντους, ο Εμπίντ είναι κορυφαίος στη λίγκα με 33.4 κατά μέσο όρο, ο Τέιτουμ είναι τέταρτος με 31.1 και ο Ντουράντ είναι όγδοος με 29.7. Ο Τζοέλ είναι 13ος στα ριμπάουντ με 9.8, ενώ πολύ πίσω είναι ο JT με 8.7 και ο KD με 6.7. Τώρα στις ασίστ ο Jojo έχει 4.1, ο Τέιτουμ 4.4 και ο Ντουράντ 5.3. Πάμε και στο PER (player efficiency ranking), εκεί όπου ο Εμπίντ είναι τρίτος με 30.6, ο Ντουράντ είναι έβδομος με 27.6 και ο Τέιτουμ είναι 13ος με 24.6.

Έχοντας αυτά τα στοιχεία που είναι και βασικές στατιστικές κατηγορίες, μπορούμε να πούμε πως ο Τζοέλ έχει αδικηθεί λιγάκι που δεν βρίσκεται στους starters.

Στο παρελθόν διεκδίκησε βραβείο MVP, το οποίο ωστόσο το έχασε, από τον Γιόκιτς (δίκαια). Όμως ο Καμερουνέζος δεν σταματά να δίνει τις απαντήσεις του στο γήπεδο, κάτι που έκανε και πριν λίγες ώρες κόντρα στους Νάγκετς, τους οποίους διέλυσε. Ο ηγέτης των Σίξερς ήταν απολαυστικός κόντρα στους Νάγκετς και οδήγησε την ομάδα του στη νίκη με 126-119. Μέτρησε 47 πόντους, 18 ριμπάουντ και 5 ασίστ σε ένα τρελό show. Με αυτό τον τρόπο οι Σίξερς πήγαν στο 32-16. Ο Εμπίντ έδωσε τις απαντήσεις του εκεί που έπρεπε, φώναξε πως είναι εδώ, είναι δυνατός. Και το... φώναξε κόντρα στον δύο σερί φορές MVP του ΝΒΑ, τον σπουδαίο Νίκολα Γιόκιτς.

Δεν υπάρχει αμφιβολία πως ο Εμπίντ ανήκει στο TOP 3 των ψηλών του ΝΒΑ μαζί με τους Γιάννη και Γιόκιτς. Ωστόσο σε σχέση με αυτά που μας δείχνει πάνω στο παρκέ, δεν παίρνει την αναγνώριση που του αξίζει. Είναι σκληρό να μην είναι βασικός στο All Star Game ο πρώτος σκόρερ της λίγκας. Ίσως και να φταίει πως είναι λιγότερο δημοφιλής από τον Ντουράντ και τον Τέιτουμ. Kαι μην ξεχνάμε πως ο Τζοέλ ήταν δεύτερος στη ψηφοφορία για το βραβείο του MVP πίσω από τον Γιόκιτς, τόσο πέρυσι, όσο και πρόπερσι. Πάντα εκεί ανάμεσα στους κορυφαίους.

Joel Embiid had his 33rd career 40-point, 10-rebound game Saturday.



The only player with more since the NBA and ABA merged in 1976-77?



Shaquille O'Neal, who had 43 of them.



Michael Jordan also had 33. pic.twitter.com/ot7wK2ViIf