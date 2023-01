Οι Νιου Όρλεανς Πέλικανς βλέπουν τις ενισχύσεις να καταφθάνουν με την επιστροφή του Μπράντον Ινγκραμ.

Ο Μπράντον Ίνγκραμ περίμενε καρτερικά. Δεν μπορούσε να κάνει και αλλιώς, αφού ο τραυματισμός του στο μεγάλο δάκτυλο του ποδιού του, έπρεπε να γίνει καλά.

Χρειάστηκαν δύο μήνες, προκειμένου ο φόργουορντ των Πέλικανς να πάρει το ΟΚ για την επιστροφή του, η οποία αναμένεται να γίνει στο ματς κόντρα στους Μινεσότα Τίμπεργουλβς (ξημερώματα Πέμπτης, 03:00).

Ο Ίνγκραμ αγωνίστηκε για τελευταία φορά με τη φανέλα των Πέλικανς στις 25 Νοεμβρίου του 2022, στο ματς κόντρα στους Μέμφις Γκρίζλις, ενώ τη φετινή σεζόν μετράει 20.8 πόντους, 5.1 ριμπάουντ και 4.7 ασίστ.

After missing two months due to a big toe injury, New Orleans Pelicans star Brandon Ingram will return tonight vs. Timberwolves barring any setback in pregame, sources tell @TheAthletic @Stadium.