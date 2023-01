Ο Ντέιμιαν Λίλαρντ άφησε πίσω τον Τζέισον Τέρι και βρέθηκε στην 7η θέση με τα περισσότερα εύστοχα τρίποντα στην ιστορία του ΝΒΑ!

Ο σούπερ σταρ των Πόρτλαντ Μπλέιζερς ήθελε έξι τρίποντα πριν από το ματς με τους Σπερς προκειμένου να «πιάσει» τον Τζέισον Τέρι και επτά να τον προσπεράσει.

Και τα κατάφερε! Μέτρησε 7/11 τρίποντα με αποτέλεσμα να φτάσει στα 2.283 εύστοχα σουτ έξω από τα 7.25 μέτρα και να βρεθεί στην 7η θέση της αντίστοιχης λίστας όλων των εποχών.

Πλέον θέλει άλλα επτά για να φτάσει τον Βινς Κάρτερ ο οποίος μέτρησε 2.290 εύστοχα τρίποντα στην καριέρα του και επτά για να τον αφήσει πίσω του. Λογικά είναι ζήτησε 1-2 αγώνων προκειμένου να φτάσει o ο Λίλαρντ και σε αυτό το «milestone».

Από εκεί και πέρα ωστόσο «ανοίγει» η «ψαλίδα» καθώς στην 5η θέση βρίσκεται ο Κάιλ Κόρβερ με 2.450 εύστοχα τρίποντα και στην 4η θέση ο Ρέτζι Μίλερ με 2.560 εύστοχα τρίποντα.

Congrats to @Dame_Lillard of the @trailblazers for moving to 7th all-time in 3-pointers made! pic.twitter.com/ihRIxh9Tn8