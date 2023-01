Ίρβινγκ: «Δε με νοιάζει αν είμαι πρώτη, δεύτερη ή τρίτη επιλογή αλλά να κερδίζει η ομάδα»

Αφοσιωμένος στο μπάσκετ και πιστός στους Νετς και το πλάνο τους είναι ο Καϊρί Ίρβινγκ, που δεν ενδιαφέρεται για το ποιος είναι πρώτη επιλογή αλλά μόνο για το αν κερδίζει στο τέλος.

Ο Καϊρί Ίρβινγκ είναι ο άνθρωπος στον οποίο οι Νετς έχουν βασίσει τα πάντα, την περίοδο που ο Κέβιν Ντουράντ βρίσκεται στα πιτς. Και αυτό πηγαίνει καλά είναι η αλήθεια, αφού ο Uncle Drew πραγματοποιεί εντυπωσιακές εμφανίσεις, με την τελευταία κόντρα στους Γουόριορς να φέρνει μια ακόμα νίκη για την παρέα από το Μπρούκλιν.

Ο Ίρβινγκ μάλιστα δήλωσε την πλήρη αφοσίωσή του στην ομάδα μετά το φινάλε της αναμέτρησης. «Έβαζα αρκετή πίεση στον εαυτό μου για να είμαι η πρώτη επιλογή. Αυτό που θα πω είναι ένα μήνυμα. Πρώτη επιλογή, δεύτερη, τρίτη δε με νοιάζει. Ο στόχος αυτής της ομάδας είναι να κερδίζει παιχνίδια, όχι ένα άτομο να κουβαλάει τους υπόλοιπους κάθε βράδυ» ήταν τα λόγια του.

Η απόδειξη αυτού στο παρκέ ήταν η ασίστ που έδωσε στον Ράις Ο'Νίλ. Οι Νετς βρέθηκαν πίσω στο σκορ με 116-115 και στα τελευταία δευτερόλεπτα έπεσαν όλοι πάνω στον Ίρβινγκ, με αποτέλεσμα την ασίστ στον ανενόχλητο Ο'Νίλ που άλλαξε τη ροή της αναμέτρησης.

