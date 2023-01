Ο Κρίσταπς Πορζίνγκις γύρισε τον αριστερό αστράγαλο στην τρίτη περίοδο του αγώνα με το Ορλάντο και δεν επέστρεψε ξανά στο παρκέ.

Ο Κρίσταπς Πορζίνγκις πρόλαβε να σημειώσει 17 πόντους σε 23 λεπτά στη νίκη επί των Μάτζικ με 138-118 πριν αποχωρήσει με διάστρεμμα στην τρίτη περίοδο.

Ο Πορζίνγκις μετράει φέτος 22.1 πόντους, 8.8 ριμπάουντ, 2.4 ασίστ και 1.5 μπλοκ στους 41 από τους 46 αγώνες των Γουίζαρντς στη regular season και η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί την Κυριακή 22/1.

«Ο Κρίσταπς υπέστη διάστρεμμα. Θα κάνει εξετάσεις για να δούμε το μέγεθος της ζημιάς. Ελπίζω να μην είναι κάτι σοβαρό» εξήγησε ο προπονητής των Γουίζαρντς, Γουές Ανσέλντ Τζούνιορ.

Η Γουάσινγκτον βελτίωσε το ρεκόρ της σε 20-26 και διεκδικεί μια θέση στο Play-In, συνεχίζοντας πλέον από την 11η θέση της κατάταξης στην Ανατολή.



The play where Kristaps Porzingis sustained that ankle injury:pic.twitter.com/ROtC8UvLMt https://t.co/MLhsaxBl0y